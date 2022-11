CCTV+: Som persistente na Academia

BEIJING, 9 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Quando a Caverna do Veado Branco se formou e apareceu ao lado do Pico dos Cinco Anciãos? No sopé sul do Pico dos Cinco Anciãos de Lushan, existe um edifício deteriorado, que sobreviveu às vicissitudes da vida mostrando a beleza de uma era passada. Essa construção é a Academia da Caverna do Veado Branco, que ocupa o primeiro lugar entre as quatro academias chinesas antigas. Durante milênios, inúmeros mestres lecionaram ali, e inúmeros alunos distintos formaram-se ali e tomaram caminhos diferentes. Depois de séculos, os nomes nos blocos de pedra ainda reluzem. Em 1216 d.C, um homem de 18 anos foi até a Academia da Caverna do Veado Branco. Era Jiang Wanli, de Duchang, na província de Jiangxi. Graças a sua admiração por Zhu Xi, um grande estudioso, ele foi para lá para estudar. Na época, a Academia da Caverna do Veado Branco já estava repleta de grandes intelectuais e milhares de alunos. Eles estudavam os clássicos de Confúcio e transmitiam o espírito confuciano de "humanidade, justiça, cortesia e sabedoria", o que permitiu que a Caverna do Veado Branco se tornasse a melhor escola da China.

Em 1241 d.C, Jiang Wanli, de 44 anos, fundou a Faculdade de Bailuzhou, onde adotou o sistema da Academia da Caverna do Veado Branco e deu aulas para todos os alunos pessoalmente. Em seguida, em 1243, ele fundou a Academia Zonglian Jingshe e a Academia Daoyuan. Em idade já avançada, abriu a Academia Zhishan em sua residência, no distrito de Raozhou. No intervalo de 40 anos, Jiang Wanli fundou quatro academias. Em sua carreira na área da educação, ele manteve de forma consistente suas filosofias educacionais de "integridade e retidão".

O espírito das academias de Jiangxi permanece profundo e intenso, e o contexto cultural de Jiangxi perdura. Durante as Dinastias Song do norte e do sul, havia um total de 515 academias na China, 170 apenas em Jiangxi, o que representava um terço das academias da China. Na Dinastia Song, havia 5.534 candidatos de sucesso nos mais elevados exames imperiais em Jiangxi, ocupando o primeiro lugar na China. Na Dinastia Ming, das 1.239 academias da China, 238 estavam em Jiangxi. Os tempos mudaram rapidamente, e o som da leitura em voz alta daquela época não existe mais; porém, o patriotismo, a integridade nacional e o espírito acadêmico de busca pelo conhecimento prosperam e continuam a crescer por toda parte.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1942289/Lingering_Sound_in_the_Academy.mp4

