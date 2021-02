CCTV+: „Up and Out of Poverty" (W drodze do wyjścia z ubóstwa) | odcinek 1: Jak Chiny spełniły uroczystą obietnicę wykluczenia krańcowego ubóstwa

PEKIN, 24 lutego 2021 /PRNewswire/ -- Nowy, ośmioodcinkowy film dokumentalny "Up and Out of Poverty" (W drodze do wyjścia z ubóstwa) przedstawia kulisy historii skutecznej eliminacji skrajnego ubóstwa w Chinach. Wyprodukowany przez China Media Group (CMG), dokument przedstawia teorie i praktyki opracowane przez Chiny w trakcie tego procesu i demonstruje chińską politykę, modele i koncepcje w zakresie walki z ubóstwem.