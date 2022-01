CCTV+ : Xi conduit la Chine à mettre en œuvre un développement plus écologique par des mesures solides

PÉKIN, 4 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Sous la direction du président Xi Jinping, la Chine a pris des mesures solides pour mettre en œuvre un développement économique et social plus vert dans tous les aspects et poursuivre une modernisation caractérisée par l'harmonie entre l'homme et la nature au cours de la première année de la période du 14e plan quinquennal (2021-2025) pour le développement socio-économique national.

Le troupeau d'éléphants d'Asie qui a regagné un habitat approprié sous escorte humaine après plus de 110 jours d'errance dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, en grande partie en 2021, n'est qu'un exemple des efforts de la Chine en matière de protection écologique.

« L'histoire du voyage vers le nord et du retour d'un groupe d'éléphants dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, montre les résultats concrets de nos efforts pour protéger les animaux sauvages. La Chine continuera à faire progresser le progrès écologique, restera engagée dans la mise en œuvre de la nouvelle philosophie de développement qui met l'accent sur un développement innovant, coordonné, vert et ouvert à tous, et construira une belle Chine », a déclaré Xi en prononçant un discours liminaire par liaison vidéo lors du sommet des dirigeants de la 15e réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15) qui s'est tenu à Kunming, dans la province du Yunnan, le 12 octobre 2021.

Lors du sommet, Xi a appelé à des efforts conjoints pour construire une communauté de toutes les formes de vie sur la Terre, et un monde propre et beau pour tous.

Lors de ses tournées d'inspection à travers la Chine en 2021, Xi a donné des instructions pour orienter le développement économique et social plus vert de la deuxième plus grande économie du monde.

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, l'un des défis communs de l'humanité, Xi s'est engagé solennellement à ce que la Chine atteigne le pic de ses émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060.

En 2021, Xi a évalué l'industrie énergétique du pays et a formulé ses prescriptions lors de ses visites dans une entreprise chimique de la ville de Yulin, dans le nord-ouest de la province du Shaanxi, et sur une plateforme de forage du champ pétrolifère de Shengli, dans la ville de Dongying, dans l'est de la province du Shandong.

Lors de la conférence annuelle sur les travaux économiques centraux en décembre 2021, Xi a appelé à faire progresser résolument les travaux sur la neutralité carbone, qui, selon lui, est une condition naturelle pour un développement de haute qualité.

Le taux de couverture forestière de la Chine a atteint plus de 23 % en 2021, et la consommation d'énergie par unité de PIB a diminué de 2,3 % en glissement annuel au cours des neuf premiers mois.

