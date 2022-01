CCTV+: Xi envia carta de felicitações ao Fórum do CGM

Como o tema do fórum é "Juntos por uma Olimpíada de Inverno com Alta Tecnologia", Xi expressou a esperança de que os participantes do fórum acumulem sabedoria por meio de debates e compartilhem ideias por meio de intercâmbios, a fim de ajudarem a exibir de forma mais magnífica a beleza única dos esportes de inverno, levar adiante o espírito olímpico e trabalhar juntos para promover o progresso dos esportes olímpicos de inverno.

Link: https://youtu.be/-nqyu3fSm7g

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=-nqyu3fSm7g

FONTE CCTV+

SOURCE CCTV+