CCTV+: Xi inspeciona trabalho de conservação ecológica no estuário do rio Amarelo

Na quarta-feira à tarde, Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, visitou o cais do estuário do rio Amarelo, o centro de monitoramento ecológico do delta do rio Amarelo e a reserva nacional da natureza do delta do rio Amarelo. Xi verificou no local a situação do rio Amarelo e o ambiente ecológico do seu delta, ao mesmo tempo em que era informado sobre o trabalho de conservação da ecologia e promoção do desenvolvimento de alta qualidade da bacia do rio Amarelo.