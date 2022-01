CCTV+: Xi lidera a China na implementação de um desenvolvimento mais ecológico em passos firmes

PEQUIM, 3 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Sob a orientação do presidente Xi Jinping, a China deu passos firmes para implementar o desenvolvimento econômico e social mais ecológico em todos os aspectos, e buscar uma modernização com a harmonia entre o homem e a natureza no primeiro ano do período do 14º Plano Quinquenal (2021-2025) para o desenvolvimento socioeconômico nacional.