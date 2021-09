CCTV+: Xi pede cooperação global para inovação em ciência e tecnologia na abertura do Fórum Zhongguancun (ZGC) de 2021

BEIJING, 27 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O presidente chinês, Xi Jinping, pediu cooperação global em inovação científica e tecnológica durante o Fórum Zhongguancun em Beijing na sexta-feira.

Ao discursar por videoconferência na cerimônia de abertura do fórum, Xi disse que os países do mundo devem intensificar a abertura e a cooperação em ciência e tecnologia e explorar abordagens e meios de lidar com questões globais fundamentais por meio de esforços conjuntos em inovação científica e tecnológica.