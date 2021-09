CCTV+ : Xi prône le respect des enseignants et la valorisation de l'éducation

Lors de ses visites dans les écoles et les universités ces dernières années, Xi a salué de nombreux éducateurs et les a remerciés pour la contribution qu'ils avaient apportée au développement social en Chine.

En 2016, il a visité l'école Bayi de Pékin, où il a passé ses années d'école primaire et de collège, et a exprimé sa reconnaissance envers les éducateurs du pays pour leur diligence et leur engagement.

« Je voudrais profiter de cette occasion] pour adresser un message de félicitation à tous les enseignants et personnel de l'éducation du pays », a déclaré M. Xi il y a plusieurs années lors de sa visite à l'école Bayi de Pékin, où il a passé ses années d'école primaire et de collège.

Xi s'est entretenu avec de nombreux enseignants retraités qui ont été témoins de l'évolution de Xi lorsqu'il était étudiant.

Xi s'est rendu à l'Université de Pékin en mai 2018 et a appelé à redoubler d'efforts pour faire des universités du pays des institutions de classe mondiale à la chinoise.

Lorsqu'il a présidé un symposium à Pékin pour les enseignants de théorie idéologique et politique en mars 2019, Xi a souligné les efforts visant à mettre en œuvre la politique d'éducation du Parti et à favoriser la vertu par l'éducation avec la réflexion du socialisme à la chinoise pour une ère nouvelle.

Lors de son inspection de l'université Tsinghua en avril dernier, M. Xi s'est entretenu avec les étudiants de l'université et a encouragé la jeunesse chinoise à assumer ses responsabilités historiques et à œuvrer pour le renouveau de la nation.

Il a également remercié les chercheurs et les enseignants pour leurs contributions universitaires et a encouragé les jeunes membres du corps enseignant à continuer à innover dans leurs disciplines.

Lien : https://youtu.be/bjrsjGt0Cb0

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=bjrsjGt0Cb0

SOURCE CCTV+