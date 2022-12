CDF benoemd tot officiële sponsor van 2e International Red Sea Film Festival

JEDDAH, Saudi-Arabië, 2 december 2022 /PRNewswire/ -- Het Cultural Development Fund (CDF) van Saudi-Arabië werpt zich voor de Red Sea Film Festival Foundation als sponsor op van zijn 2e International Red Sea Film Festival, dat van 1 t/m 10 december in Jeddah plaatsvindt.

Dat CDF dit internationale evenement sponsort, is onderdeel van zijn voortdurende steun aan de Saoedische filmindustrie, en tevens onderdeel van zijn inspanningen om zowel de culturele sector als geheel sterker te maken alsook de algehele kwaliteit van leven in het land te verbeteren.

"De aanwezigheid van CDF op dit belangrijke internationale evenement is voor Arabische en internationale filmmakers een kans van onschatbare waarde om met elkaar in contact te komen, hun unieke ervaringen te delen en nieuwe en enerverende mogelijkheden voor jonge Saoedi's en ondernemers te helpen creëren", aldus Mohammed bin Dayel, Chief Executive Officer van CDF. "Het stimuleren van de culturele sector als eigen identiteit vormt de kern van wat we doen bij CDF, en is essentieel voor het versterken van de identiteit en de positie van het Koninkrijk als een bastion van cultuur."

Het International Red Sea Film Festival brengt filmsterren, filmmakers en industrie-experts van over de hele wereld naar Jeddah om een selectief aantal bekroonde en veelgeprezen filmproducties te vieren.

CDF, opgericht in 2021 als een Quality-of-Life-initiatief onder toezicht van het Nationaal Ontwikkelingsfonds van Saoedi-Arabië, heeft tot doel een duurzamere Saoedische culturele sector te laten groeien, ontwikkelen en helpen creëren door culturele projecten te ondersteunen, culturele investeringen te stroomlijnen en de winstgevendheid van de sector een duw in de rug te geven. Door enthousiastelingen de mogelijkheid te bieden een actieve rol te spelen in culturele productie, levert CDF een belangrijke bijdrage aan de realisatie van zowel de culturele strategie van het land als de doelstellingen van de Visie 2030 van het Koninkrijk.

