Ce Black Friday, Eskute lance sa plus grande vente jamais réalisée sur les vélos électriques les plus vendus

Cette vente très attendue intervient dans un contexte de demande croissante pour les produits d'Eskute en Europe. Au début de cette année, Eskute a fait son entrée sur le marché francophone, et s'est rapidement développé grâce à bouche à oreille de ses clients, adoré et soutenu par les clients de toute la région. À l'occasion de Thanksgiving, Eskute espère montrer sa reconnaissance et inviter davantage de personnes à rejoindre la famille Eskute en offrant des remises généreuses sur ses derniers produits.

« Cette vente du Black Friday sera la plus grande réduction de prix depuis notre création. Nous faisons en sorte qu'il soit plus facile que jamais pour les fans d'Eskute de posséder leur propre bicyclette électrique ou d'offrir la joie d'une vie plus active et plus respectueuse de l'environnement à leur partenaire, leur famille ou leurs amis », a déclaré Michael, directeur de la stratégie de marque d'Eskute.

Pendant la vente Black Friday d'Eskute, les cyclistes peuvent économiser 100 £ sur les vélos électriques à moteur à moyeu monté à l'arrière, Voyager et Wayfarer, et 200 £ sur le moteur à entraînement intermédiaire, Voyager Pro et Wayfarer Pro. Conçu pour se démarquer de la masse, le Voyager arbore des lignes classiques de VTT, batterie intégré et un moteur de moyeu arrière qui supporte une grande variété de terrains. Pour les cyclistes urbains, la Wayfarer offre un rapport qualité-prix fantastique pour les trajets urbains, les randonnées de loisirs et tout ce qui se trouve entre les deux.

Construit spécifiquement pour affronter les terrains difficiles, le Voyager PRO permet aux coureurs de bénéficier d'une meilleure traction et d'une meilleure stabilité lorsqu'ils sont sur la piste. Quant au Wayfarer Pro, il s'agit d'un vélo électrique hybride de conception moderne qui combine l'agilité d'un vélo de route avec la commodité et la praticité d'un vélo de ville et la durabilité d'un vélo de montagne.

Tous les produits Eskute achetés pendant la promotion du Black Friday seront accompagnés de la garantie standard de 2 ans de la marque et d'un service après-vente professionnel gratuit. Malgré l'augmentation de la demande, Eskute s'efforcera de fournir aux clients les services logistiques les plus rapides possibles afin qu'ils puissent obtenir leurs vélos électriques dans les meilleurs délais.

Les cyclistes peuvent faire leurs achats directement sur le site web d'Eskute ainsi que sur Amazon. Pour les dernières mises à jour sur la vente du Black Friday, veuillez visiter le site Web d'Eskute ou suivre Eskute sur Facebook.

À propos d'Eskute

Fondée en 2019, Eskute est une entreprise de vélos électriques à croissance rapide née de l'idée de fournir aux clients un moyen de transport durable à un prix abordable. L'entreprise dispose actuellement d'une usine en Pologne qui peut fournir des produits aux entrepôts du Royaume-Uni et de la Pologne, et assure une livraison rapide de 5 à 8 jours en Europe. Au fur et à mesure de son expansion, Eskute prévoit d'ouvrir une deuxième usine en Pologne pour accélérer la production et des bureaux dans plusieurs villes du Royaume-Uni et d'Allemagne prochainement.

