Ce filtre de Xeros pour machines à laver aide à arrêter la pollution des océans par les microfibres

Chaque lessive produit des microfibres lorsque des fragments minuscules de vêtement se détachent et celles-ci finissent en grand nombre par polluer les rivières et les océans. Les fibres synthétiques comme le nylon ou le polyester constituent un type de microplastique. Une seule charge de linge peut libérer jusqu'à 700 000 microfibres.

Une recherche effectuée par l'université de Plymouth a mis à l'essai six dispositifs conçus pour retenir les microfibres : trois filtres de lave-linge avec sacs de linge et balles de lavage sur des charges diverses de lessives de vêtements en synthétique et en mélange synthétique / coton.

Le XFiltra, qui est calculé pour une mise en place par les fabricants de lave-linge, a affiché les meilleures performances en retenant invariablement 78 % de la totalité des microfibres. Dans une étude séparée et contrôlée de façon indépendante sur vêtements uniquement en fibres synthétiques, XFiltra a retenu plus de 90 % de fibres de microplastiques.

Les autres dispositifs essayés par Plymouth n'ont pas donné d'aussi bons résultats. Le deuxième meilleur produit a réduit de 54 % la libération de microfibres, tandis que le dispositif suivant n'en a arrêté que 29 %. Les données complètes sont publiées dans la revue Science of the Total Environment.

Aucun lave-linge n'est à l'heure actuelle équipé d'une technologie de filtration permettant de mettre fin à ces déversements de microfibres. La semaine dernière toutefois, l'organisation caritative britannique Marine Conservation Society a lancé un appel en faveur d'une législation imposant des filtres sur tous les lave-linge dès 2024, et cette année la France est devenue le premier pays à exiger des filtres à microfibres sur la totalité des nouvelles machines à laver à partir de janvier 2025.

Mark Nichols, PDG de Xeros, a fait ce commentaire :

« Le niveau de pollution de nos cours d'eau et de nos océans par les déchets plastiques continue à être alarmant. La faune et nos écosystèmes finement équilibrés sont mis en danger par la source majeure de contamination que sont les microfibres provenant du lavage de nos vêtements.

« Nombreux parmi nous sont ceux qui veulent un mode de vie plus durable en changeant nos habitudes et en adoptant de nouvelles technologies pour réduire notre impact sur l'environnement. Grâce au XFiltra, chaque fabricant de lave-linge a désormais l'occasion de contribuer énormément à une amélioration de la durabilité de nos lessives, de nos vêtements et de notre planète, pour un coût minime et des avantages considérables pour chacun.

« Cette importante étude de Plymouth apporte à l'industrie et au grand public des informations fondamentales concernant la réduction de l'impact des microfibres sur l'environnement que nous partageons. »

SOURCE Xeros