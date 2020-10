Approbation du marquage CE accordée au test TRIPLELOCK™ SARS-CoV-2 de Precision Biomonitoring

Plaques d'essai stables et prêtes à l'emploi compatibles avec les centres de dépistage COVID-19

GUELPH, Canada, et BRUXELLES, Belgique, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Precision Biomonitoring a annoncé que le marquage CE lui avait été octroyé pour son test TRIPLELOCK™ SARS-CoV-2 avec plaques 96 puits. Ce marquage permet de mettre à disposition les plaques d'essai lyophilisées, prêtes à l'emploi et stables pour une utilisation immédiate dans les laboratoires de toute l'Europe, où les taux d'infection quotidienne ont augmenté rapidement au cours des dernières semaines. Les plaques 96 puits TRIPLELOCK™ sont très fiables, avec une sensibilité et une spécificité de 100 % sans nécessité de recourir à une chaîne du froid, ce qui signifie qu'elles peuvent être expédiées et fonctionner à température ambiante en toute sécurité.

Les plaques 96 puits TRIPLELOCK™ sont une solution RT-PCR rentable et évolutive qui détecte l'ARN du SRAS-CoV-2, à l'origine de la COVID-19. L'appareil pré-aliquoté comprend 96 tests préchargés, permet un gain de temps, prend en charge des volumes de tests plus importants et est compatible avec la plupart des instruments de laboratoire, ce qui en fait une solution idéale en laboratoire.

« Avec l'augmentation des taux d'infection à la COVID-19 dans les pays européens, les gouvernements, les professionnels de santé de première ligne et les entreprises ont besoin d'un arsenal d'outils pour détecter rapidement ce virus », déclare le Dr Mario Thomas, PDG de Precision Biomonitoring. « Notre solution de test novatrice aidera certainement à atténuer les pressions exercées sur les laboratoires dans toute l'Europe. »

Le marquage CE aidera à répondre à la demande croissante de tests dans les pays d'Europe, notamment dans les zones en tension. Une capacité de dépistage accrue aidera également à atténuer les pressions sur les systèmes de santé européens, qui connaissent une augmentation des hospitalisations en raison d'un nombre croissant de cas positifs parmi les personnes âgées.

« Le test innovant de Precision Biomonitoring sera une solution complémentaire pour répondre aux besoins immédiats de tests en Europe », déclare Greg Henderson, directeur du développement commercial international, Precision Biomonitoring. « Il contribuera également à atténuer les difficultés supplémentaires, telles que la capacité limitée des laboratoires, dans un contexte où les pays européens continuent de faire face à une demande accrue de tests et à un nombre croissant de cas positifs. »

Precision Biomonitoring continue de collaborer avec d'autres partenaires et parties prenantes du monde entier pour tirer parti et distribuer ses solutions de test supplémentaires, y compris les nouveaux tests rapides de dépistage salivaire VOILÀ!™ Rapid Digital Saliva Tests.

À propos des plaques 96 puits SARS-CoV-2 TRIPLELOCK™ de Precision Biomonitoring

Les plaques 96 puits SARS-CoV-2 TRIPLELOCK™ de Precision Biomonitoring constituent une solution d'essai novatrice qui détecte l'ARN du syndrome respiratoire aigu sévère liée à la COVID-19. Comme le test et les réactifs sont lyophilisés dans les puits, ils sont stables à température ambiante. Les plaques 96 puits TRIPLELOCK™, portatives et stables, peuvent être transportées sans réfrigération et comprennent 96 tests lyophilisés pré-liquotés et préchargés, ce qui en fait une solution idéale pour prendre en charge de plus grands volumes de tests. Elles permettent de gagner du temps en laboratoire car il n'y a pas de mélange ni d'aliquotage de nombreux réactifs. Les deux cibles d'ARN liées à la COVID-19 sont multiplexées avec un contrôle positif de l'ARN et sont très fiables avec une sensibilité de 100 %. L'identification et le diagnostic précoces de la COVID-19 sont essentiels pour assurer une réponse rapide, atténuant ainsi les conséquences négatives supplémentaires possibles du virus.

À propos de Precision Biomonitoring

Fondée en 2016 par une équipe de scientifiques de l'Institut de la biodiversité de l'Ontario de l'Université de Guelph, au Canada, Precision Biomonitoring fournit des solutions de surveillance moléculaire sur site sur plateforme TRIPLELOCK™ qui permettent aux clients de détecter plus rapidement les organismes pour une réponse plus rapide. Les clients sont toutes les organisations qui ont besoin d'une surveillance sur site et d'une identification rapide de tout organisme dans n'importe quel environnement. L'équipe de Precision Biomonitoring est à l'avant-garde des innovations technologiques dans l'industrie de la génomique. Notre vision : un monde dans lequel nous pouvons identifier n'importe quel organisme sur place, en un instant, n'importe où sur la planète.

