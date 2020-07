CE-Kennzeichnung von KI-basiertem Fruchtbarkeitsprodukt Life Whisperer schenkt IVF-Patienten in Großbritannien und Europa neue Hoffnung

LONDON, 2. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Life Whisperer, der Bereich für Fruchtbarkeit des KI-Gesundheitsunternehmens Presagen mit Sitz in London, San Francisco und Adelaide, gibt nach behördlicher Zulassung und Erwerb der CE-Kennzeichnung mit Freude die Einführung seiner Anwendung zur Bewertung der embryonalen Lebensfähigkeit für IVF-Kliniken in Großbritannien und in europaweiten Märkten bekannt.