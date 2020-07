WASHINGTON, D.C., 7 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le Kazarian Center for Public Financial Management (KCPFM) a lancé une campagne d'enseignement public intitulée « What New Zealand's Extraordinary Financial Track Record Can Teach the World: 6 Numbers to Know » (Ce que le formidable bilan financier de la Nouvelle-Zélande peut apprendre au monde : 6 chiffres à retenir). Le formidable bilan financier de la Nouvelle-Zélande peut montrer au monde comment promouvoir une solide sécurité financière et une plus grande prospérité pour tous.

Cette campagne d'enseignement public parrainera un milliard d'impressions médias entre juillet 2020 et juillet 2021. Plus de 20 médias numériques participent à cette campagne, comme Barron's, BBC, Bloomberg, Der Spiegel, Financial News, FT, Handelsblatt, National Business Review (NZ), NYT, NZ Herald, Politico, Times (UK) et WSJ. Informer le public et d'autres parties prenantes de premier plan sur la façon d'améliorer la gestion des finances publiques est une mission centrale et une compétence fondamentale du KCPFM.

Le formidable bilan des finances publiques de la Nouvelle-Zélande est un hommage aussi bien à ses citoyens qu'à sa culture de gestion des finances publiques, qui est à la pointe dans le monde. Dans le même temps, la Nouvelle-Zélande arrive en tête des classements pour la plus grande qualité reconnue des institutions et la qualité des indices de vie.

Cette campagne d'enseignement public compare la Nouvelle-Zélande avec cinq pays classés AAA pour les trois indicateurs de performance des finances publiques les plus importants au cours des neuf dernières années (2011 à 2019). Voici les 6 chiffres à retenir :

Indicateur n° 1 : le Citizens' Wealth 1 (CW1) (richesse des citoyens) de la Nouvelle-Zélande a progressé de 8 000 dollars par personne, et le composite AAA a reculé de 8 000 dollars .

: le (CW1) (richesse des citoyens) de la Nouvelle-Zélande par personne, et le composite AAA . Indicateur n° 2 : le patrimoine public net total de la Nouvelle-Zélande a augmenté de 5 000 par personne, et le composite AAA a reculé de 4 000 dollars .

: le patrimoine public net total de la Nouvelle-Zélande a par personne, et le composite AAA . Indicateur n° 3 : le patrimoine public net total de la Nouvelle-Zélande en tant que pourcentage du PIB a augmenté de 10 points de pourcentage, et le composite AAA a reculé de 5 points de pourcentage.

La Nouvelle-Zélande allie un formidable bilan en matière de finances publiques et des performances de classe mondiale selon les principaux indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale pour ce qui est de la solidité des institutions, et elle se classe sensiblement plus haut que la moyenne des souverains avec des notations de crédit équivalentes ou plus élevées. En outre, la Nouvelle-Zélande se classe à la septième place mondiale sur l'indice de prospérité Legatum, lequel inclut entre autres facteurs l'enseignement, la santé, le bien-être personnel et la qualité de vie.

« Enseigner la gestion des finances publiques avec un milliard d'impressions médias favorisera une plus grande prospérité pour tous », explique Paul B. Kazarian du KCPFM.

Pour plus d'informations sur la manière dont les leçons de la Nouvelle-Zélande peuvent améliorer la gestion des finances publiques, rendez-vous sur kazarianfoundation.org/NZPFM qui propose d'autres informations et une foire aux questions. Voir également le diaporama du site Internet de la conférence New Zealand's Public Finance Act at 30: Lessons, Achievements and Future Directions (Le New Zealand's Public Finance Act a 30 ans : enseignements, réalisations et orientations pour l'avenir), en particulier les présentations de Ian Ball, Ruth Richardson, Ken Warren, Struan Little et Paul B. Kazarian.

KCPFM est une initiative de la Charles & Agnes Kazarian Foundation (Kazarian Foundation) qui est un affilié de charité de Japonica Partners. La mission centrale et la compétence principale de la Kazarian Foundation est d'améliorer la gestion des finances publiques et la culture financière. La Kazarian Foundation souhaite informer aussi bien les citoyens que les principales parties prenantes sur l'importance de la gestion des finances publiques et de la culture financière à travers des conférences, des présentations, des communications, des articles, des cours et des livres blancs. Du matériel pédagogique sur la gestion des finances est proposé sur kazarianfoundation.org.

Contacts : Christopher Magarian chez [email protected] ou Stacy Dimakakos, Public Worldwide [email protected].

Related Links

http://kazarianfoundation.org



SOURCE Charles & Agnes Kazarian Foundation