CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) explora la venta de módulos en el extranjero

- La firma china CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) explora nuevos modelos para la venta de módulos en el extranjero

Abordando los nuevos retos creados por COVID-19 a través de la innovación

ZHENJIANG, China, 22 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) Co., Ltd. ha establecido una asociación con Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) Co., Ltd. en un movimiento para explorar activamente nuevos modelos de ventas para los mercados extranjeros. El 18 de mayo, el presidente de CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang), Li Jingnan, otorgó una placa al director general de Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu), Ge Xianglin, durante una ceremonia de firma, por la que Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) se convierte en la agencia de ventas de los módulos de CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) en mercados fuera de China.