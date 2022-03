CedCommerce s'associe à Cdiscount Marketplace pour donner aux commerçants les moyens de faciliter gratuitement des opérations multicanales fluides

SHERIDAN, Wyoming, 11 mars 2022 /PRNewswire/ -- CedCommerce, l'un des principaux fournisseurs de solutions de commerce électronique, a annoncé son partenariat stratégique avec Cdiscount Marketplace, l'une des places de marché les plus puissantes d'Europe offrant des capacités de commerce électronique de premier plan aux commerçants de toutes tailles.

Alors que le nombre de ventes en ligne et transfrontalières ne cesse d'augmenter, les commerçants cherchent de plus en plus à créer des expériences d'achat modernes et fluides pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs. La suite de solutions d'intégration de CedCommerce est conçue pour évoluer avec la croissance de l'entreprise et aide les commerçants gérant leurs magasins sur Magento, WooCommerce et Opencart à se connecter de manière transparente et gratuite à Cdiscount Marketplace.

Pour soutenir les commerçants dans leurs efforts pour commencer à vendre en Europe, les intégrations simplifient davantage les opérations multicanales simplifiées en permettant :

Une intégration accélérée pour aider les commerçants à vendre rapidement,

Un processus de téléchargement groupé en un clic,

Une connectivité multi-comptes stable

La synchronisation en temps réel des catalogues et des stocks,

La gestion centralisée des commandes permet aux commerçants d'annuler ou d'exécuter des commandes dans leur magasin

Les nouveaux commerçants intégrés via CedCommerce bénéficieront des avantages supplémentaires des services d'inscription gratuits pendant les trois premiers mois et seront mis en relation avec un gestionnaire de compte Cdiscount dédié dès les premières étapes.

« CedCommerce croit toujours en la création de nouvelles opportunités pour les entreprises. Surtout en ces temps post-pandémiques où elles en ont le plus besoin », a déclaré M. Abhishek Jaiswal, PDG et co-fondateur de CedCommerce. « Cette collaboration avec Cdiscount est un excellent complément à nos capacités multicanales déjà solides. Il s'agit d'une prochaine étape pour aider les commerçants à mieux faciliter le commerce électronique en ligne et les opérations transfrontalières ».

Vendez sur Cdiscount Marketplace, le leader français du e-commerce, pour atteindre 23 millions d'utilisateurs uniques par mois.

« Excellent service de CedCommerce, nous avons apporté Cdiscount Extension et cela fonctionne bien. Nous avons demandé quelques petites personnalisations et ils nous ont aidés très rapidement et gratuitement. Vraiment recommandé ! », a déclaré Fabio Palumbo.

Tirez parti du service d'assistance 365j/365, 7j/7, 24h/24 de CedCommerce avec des gestionnaires de compte anglais dédiés pour vous aider tout au long de votre parcours de vente.

CedCommerce est l'un des principaux fournisseurs de solutions de commerce électronique engagé dans la connexion et l'optimisation du commerce mondial en maximisant les ventes et la présence des commerçants en simplifiant et en automatisant leurs processus de vente multicanaux.

Ayant servi plus de 30 000 commerçants dans le monde, CedCommerce les aide à créer leur marché à partir de zéro et s'adresse aux propriétaires de sites en améliorant le classement de leur site Internet grâce à des services de marketing numérique experts.

