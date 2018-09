CEIA USA exhibe el nuevo detector de metales de paso CEIA SMD600 Plus-MI2™ de sensor múltiple en GSX 2018

El nuevo SMD600 Plus – MI2 combina:

1. Las renombradas capacidades de detección de armas y discriminación de objetos personales metálicos del Detector de Metales de Paso (WTMD) CEIA SMD600 Plus de 288 canales, que cumple completamente con los requisitos de la norma NIJ0601.02, con

2. Las capacidades de discriminación y detección de teléfonos celulares e inteligentes del nuevo CEIA MSD EVO™, un avanzado detector magnetoestático de 18 ejes que proporciona una uniformidad de detección y una inmunidad contra interferencias sin paralelo.

En sí mismo, el CEIA SMD600 Plus WTMD ya es una solución completa y eficiente para la detección de alta sensibilidad de cualquier arma de metal y cualquier teléfono celular e inteligente en aplicaciones, como centros penitenciarios, donde los reclusos que van a ser inspeccionados no tienen ningún metal o casi ninguno. El nuevo SMD600 Plus–MI2 permite un alto flujo de procesamiento en la inspección de visitantes a centros penitenciarios o, en general, de personas en ropa de calle en una situación estándar de revisión en el punto de control, donde se requiere la detección de armas de fuego armadas o desarmadas, junto con teléfonos celulares e inteligentes con un bajo índice de alarmas no deseadas.

El nuevo SMD600 Plus–MI2 también proporciona una señalización específica óptica y acústica para armas o para teléfonos celulares e inteligentes, facilitando de esa manera la inspección secundaria por los operadores de seguridad.



Aspectos destacados del SMD600 Plus–MI2‎

Objetivos de detección: armas de metal (magnético y no magnético, incluidas aleaciones ligeras) y todos los teléfonos celulares e inteligentes

Uso operativo: alto flujo de procesamiento de personas en ropa de calle‎, bajo procedimientos estándar de revisión en el punto de control

Campos de aplicación: visitantes a centros penitenciarios, ‎acceso a salones de reunión con información sensible, acceso a aplicación de restricciones a armas y teléfonos celulares, prevención de pérdida de dispositivos electrónicos, contraespionaje empresarial

Verificado y aprobado por Organismos Gubernamentales

Acerca de CEIA USA:

CEIA es el líder mundial en Detección de Metales con Seguridad de Alto Rendimiento, con más de 50 años de experiencia en el diseño, la producción y la aplicación de dispositivos de exámenes de detección y más de medio millón de sistemas entregados. CEIA se especializa en sistemas activos y pasivos‎, y proporciona los rendimientos avanzados más elevados disponibles en el mercado, junto con una serie única de puertas con detección de sensores múltiples y detectores de mano, que detectan y localizan simultáneamente una variedad de amenazas. CEIA USA ofrece un amplio rango de soluciones de examen de seguridad y detección de metales, entre ellas detectores de metales de paso, de mano y de búsqueda terrestre, analizadores de líquidos embotellados, inspección de carga no metálica y sistemas de prevención de pérdidas. CEIA USA ofrece ventas, servicio y apoyo al cliente en todo el país a clientes del sector público (gobiernos locales, de los estados y federal) y del privado en Norteamérica. Las soluciones dinámicas son la base del compromiso de CEIA USA con la satisfacción del cliente. Para más información, visite www.ceia-usa.com.

