CEIA USA presenta OPENGATE™, un nuevo y revolucionario sistema de detección de armas

TWINSBURG, Ohio, 3 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- CEIA USA, Ltd., uno de los principales proveedores de equipos de control de seguridad, anunció hoy que ya está disponible OPENGATE™, la nueva generación del sistema de detección de armas que se caracteriza por una estructura abierta que rápidamente ofrece el registro automático y sin precedentes de personas con bolsos, mochilas y maletas para la detección de armas utilizadas en tiroteos masivos. Con un peso de solo 11 kilos, su diseño liviano y portátil se instala en menos de 1 minuto con una sencilla operación de encendido y puesta en marcha. Esta configuración rápida y fácil no requiere la configuración y el ensamble de piezas mecánicas ni eléctricas, incluida la conexión mecánica o eléctrica en su pasarela; por lo tanto, no hay cables ni obstáculos con los cuales tropezar al pasar entre sus dos pilares.

Día de juego a una velocidad récord

Con más de 50 años de experiencia en detección de metales y electromagnética, y miles de millones de personas registradas cada año, CEIA se mantiene en constante evolución e innovando en las soluciones de control de seguridad. OPENGATE ofrece una tasa de alarma de baja perturbación cercana a cero para artículos personales que no representan amenaza, en comparación con cualquier otro sistema de detección disponible hoy en día. En general, OPENGATE es un dispositivo de detección que impide el acceso de armas para tiroteos masivos en zonas protegidas, con un impacto mínimo o nulo en el flujo a través de los puntos de control y alrededores. Esta tasa de tránsito muy alta y la discriminación extrema de elementos que representan amenaza permiten el registro de las personas, junto con sus artículos personales y bolsos de mano, con cero o mínimos tiempos de espera y costos de detección secundarios. Con OPENGATE, las personas pueden avanzar y conservar sus bolsos consigo ya que no hay necesidad de retirar artículos no peligrosos como teléfonos celulares, tabletas, botellas metálicas de agua, bebidas o protectores solares, estuches, latas de tabaco y más.

Manténgalos seguros mientras los mantiene en movimiento

La extrema portabilidad de OPENGATE permite la rápida reubicación del marco, ofreciendo la solución más adecuada para lugares donde el puesto de control debe moverse después de su uso para evitar obstrucciones. Su estructura lo hace adecuado para operaciones en interiores y exteriores, y en todas las condiciones ambientales en las que son compatibles las operaciones de control de seguridad. OPENGATE es muy fácil de usar, con las señales acústicas y ópticas ubicadas en la parte superior de cada uno de los dos pilares para mostrar de forma simultánea los estados avanzar/no avanzar y las indicaciones de alarma. Los parámetros de detección y señalización se pueden configurar y administrar fácilmente a través de la exclusiva aplicación OPENGATE, diseñada para teléfonos inteligentes o tabletas basadas en sistemas operativos Android o iOS.

Las características esenciales incluyen:

Rendimiento extremadamente alto con casi cero alarmas molestas.

Fácil de reubicar y rápido de configurar: pesa 11 kilos y toma menos de 1 minuto en instalarse.

Objetivo de detección: armas de asalto de alto calibre y otras amenazas metálicas que puedan causar atentados masivos.

Aplicación OPENGATE : se configura fácilmente los parámetros de detección y señalización a través de teléfonos inteligentes o tabletas basadas en los sistemas operativos Android o iOS.

: se configura fácilmente los parámetros de detección y señalización a través de teléfonos inteligentes o tabletas basadas en los sistemas operativos Android o iOS. Sus usos posibles incluyen estadios, arenas, teatros, parques temáticos, escuelas, edificios, centros de convenciones, centros comerciales, entradas de aeropuertos y terminales portuarias, y museos. En términos generales, todos los lugares abiertos al público, incluidos huéspedes, visitantes y estudiantes, que se caracterizan por un alto flujo de acceso, continuo o limitado en el tiempo.

Para operaciones en interiores y exteriores.

Acerca de CEIA USA

CEIA es líder mundial en diseño, ingeniería y producción de detectores de metales electromagnéticos de alto rendimiento y productos para controles de seguridad. CEIA USA ofrece una amplia gama de soluciones de detección de metales y controles de seguridad para una variedad de aplicaciones en el mercado, incluidos eventos públicos, escuelas, centros correccionales y judiciales, medios de transporte, edificios públicos y privados, y para prevención de pérdidas. CEIA USA ofrece ventas, servicio y

soporte al cliente a nivel nacional a clientes públicos (gobierno federal, estatal y local) y del sector privado en Norteamérica. Las soluciones dinámicas y el servicio excepcional son la base del compromiso de CEIA USA con la satisfacción del cliente. Para obtener más información, visite

www.ceia-usa.com

FUENTE CEIA USA

Related Links

http://www.ceia-usa.com



SOURCE CEIA USA