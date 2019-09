CEIBS da inicio a la campaña de admisión al MBA con una jornada de puertas abiertas

La actividad incluyó una presentación introductoria sobre el programa de MBA, una sesión de preguntas y respuestas, un recorrido por el campus y una ponencia principal a cargo del profesor adjunto de Estrategia de la escuela de negocios CEIBS, Richard Carney, titulada The Biggest Change to the Global Economy in 200 Years: Opportunities and Risks (El mayor cambio en la economía mundial en 200 años: oportunidades y riesgos). El profesor Carney habló sobre la creciente importancia de las economías emergentes en el ámbito político-económico mundial y el auge de China, que se sitúa en el centro de la economía mundial con la iniciativa el Cinturón y la Ruta. Mencionó dos casos para ilustrar su conferencia: «el Parque Industrial China-Bielorrusia» y «Djibouti: el Singapur de África». La conferencia fue un extracto de una de las 50 asignaturas optativas que se ofrecen dentro del programa MBA de la CEIBS.