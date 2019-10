CEIBS - La première école de commerce chinoise innove résolument en Suisse, avec le doublement du campus de Zurich

Le doublement de la taille du nouveau campus de Zurich et l'inauguration d'un deuxième bâtiment marquent une étape importante dans l'expansion mondiale de la CEIBS . La CEIBS stimule le leadership et la collaboration interculturels, encourage l'esprit d'entreprise en Europe et en Asie et fait passer la formation des cadres à un autre niveau. La CEIBS offre des programmes uniques accrédités (EQUIS, AACSB) en Europe et en Asie, des formations pratiques pour cadres et des programmes d'entreprise.

M. Yuan Ding, vice-président et doyen de la CEIBS, a déclaré : « Modèle à suivre, la Suisse est idéalement située au cœur de l'Europe. La CEIBS apporte ce savoir-faire, ces valeurs et ces pratiques de gestion européennes et occidentales à la Chine. En échange, elle offre aux cadres dirigeants européens et occidentaux la possibilité d'approfondir leur vision sur la façon de faire des affaires avec succès en Chine, de se forger un réseau d'affaires précieux et d'acquérir les connaissances stratégiques qui permettent de créer avec succès une stratégie d'avenir, en garantissant la croissance et en restant compétitifs ».

M. Ding a ajouté : « Cela s'inscrit dans la mission de la CEIBS, exprimée par le concept de 'profondeur chinoise, envergure mondiale'. On pourrait ainsi dire que la CEIBS est en train de construire des ponts entre l'Europe et la Chine permettant une communication efficace dans les deux sens ».

La CEIBS se classe parmi les cinq premières écoles de commerce au monde et elle est numéro un en Chine, selon la liste des cinq meilleurs programmes MBA et EMBA du Financial Times.

M. Robert Straw, PDG de la CEIBS Zurich, a expliqué : « L'agrandissement du campus de Zurich reflète l'importance du marché européen et les atouts de celui-ci, de sa culture de gestion et de ses installations de recherche. Bien souvent, les entreprises occidentales échouent en Chine en raison d'un manque de compréhension du marché chinois, des réglementations ou de l'application des modèles d'affaires occidentaux et parce qu'a ils ne sont pas en mesure de s'adapter pertinemment aux différences locales ».

« Il en va de même pour de nombreuses entreprises chinoises à l'heure de s'adapter au marché européen. Un autre aspect est l'augmentation considérable de la concurrence à laquelle sont confrontées les entreprises en Chine par rapport à l'Europe. Il est donc important d'acquérir de précieuses connaissances non seulement en théorie, mais aussi grâce à un programme en immersion qui a une valeur pratique », a-t-il ajouté.

Le nouveau bâtiment écologique et ultramoderne, situé sur les rives du lac de Zurich, a été construit en grande partie par des fournisseurs et entrepreneurs locaux. Satisfaisant les directives et les normes en termes de développement durable et d'énergie, il possède un système photovoltaïque qui alimente le bâtiment par l'énergie solaire, une isolation de la façade par de la laine minérale, respectueuse de l'environnement, et un système de refroidissement qui utilise les variations des températures de l'eau du lac de Zurich. Qui plus est, le campus va bannir les bouteilles en plastique.

La création de notre campus zurichois et son agrandissement ont été possibles grâce au soutien généreux de nos anciens élèves, qui ont reconnu et attaché de l'importance au centre européen de l'école de commerce. Des mentions spéciales ont été adressées à M. Xueping Pan, président-directeur général de Jiangsu Jinsheng Industry Co. Ltd, pour son généreux soutien financier à la création du campus zurichois en 2015. Des mentions spéciales ont également été adressées à M. Manli Wong, président de Man Wah Holdings Ltd. pour son don qui a financé le projet d'agrandissement du campus, dont le nouveau bâtiment a été nommé « Min Wah Building ». Nous nous montrons également reconnaissants envers le don effectué par GCL System Integration Technology Co. Ltd. pour le système d'énergie solaire destiné à l'élargissement du campus.

Le campus zurichois de la CEIBS est la porte d'entrée de toutes les entreprises européennes, grâce aux connaissances de l'école en matière de recherche et à son réseau de quelque 22 000 anciens élèves des programmes de MBA (FMBA), Executive MBA (EMBA, GEMBA, HEMBA en chinois), le programme « Advanced Management » (AMP) ou de l'un des programmes d'entreprise sur mesure de la CEIBS.

Placé sous le thème de la célébration du concept « Essence chinoise, signification mondiale » qui a duré huit mois, l'évènement qui a lieu sur le lac de Zurich n'est qu'une des nombreuses activités qui vont marquer l'anniversaire de la CEIBS en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord, avant de s'achever en beauté, en novembre prochain, sur le campus emblématique de l'école à Shanghai.

Ont participé à l'évènement Son Excellence Zhao Qinghua, Consul général de la République populaire de Chine à Zurich et dans la Principauté du Liechtenstein, ainsi que l'équipe dirigeante de la CEIBS Chine et Europe, à savoir : le Professeur Dipak Jain, président pour l'Europe et professeur de marketing à la CEIBS, le Professeur Yuan Ding, vice-président et doyen, professeur de comptabilité titulaire de la chaire Cathay Capital à la CEIBS, le Professeur Weijiong Zhang, vice-président et doyen adjoint, professeur de stratégie, la Professeure Katherine Xin, professeure de gestion, titulaire de la chaire Bayer en leadership, doyenne associée (Europe), co-directrice du programme Hospitality EMBA, directrice du Centre pour le développement et la formation en leadership et directrice du Centre de mondialisation des entreprises chinoises de la CEIBS, le Professeur Wang Gao, professeur de marketing à la CEIBS et codirecteur du programme de soutien aux startups axées sur la santé intelligente, M. Robert Straw, PDG Europe de la CEIBS (avant de rejoindre la CEIBS, Robert était directeur de la gestion des talents, du leadership et du développement organisationnel pour l'Europe chez Oerlikon AG. Avant d'intégrer Oerlikon, il était directeur de la formation au Swiss Finance Institute. Il a également occupé le poste de responsable de la stratégie et du conseil opérationnel chez KPMG), M. Hans-Peter Brunner, de Gemeinderat Horgen. Toutes ces personnalités ont participé à la célébration et à l'inauguration officielle de ce nouveau campus.

