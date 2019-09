CEIBS startet Kampagne für die MBA-Zulassung mit einem Tag der offenen Tür

Die Veranstaltung umschloss eine Einführungspräsentation zum MBA-Programm, eine Fragerunde, eine Campustour und einen Hauptvortrag von Richard Carney, Assistenzprofessor für Strategie an der CEIBS, mit dem Titel The Biggest Change to the Global Economy in 200 Years: Opportunities and Risks (etwa: Die größte Veränderung in der Weltwirtschaft in den letzten 200 Jahren: Möglichkeiten und Risiken). Prof. Carney sprach über die wachsende Bedeutung der Schwellenländer in der globalen wirtschaftspolitischen Landschaft sowie über Chinas Vorstoß ins Zentrum der Weltwirtschaft mit der Belt-and-Road-Initiative. Er veranschaulichte den Inhalt seiner Vorlesung mit zwei Fallbeispielen: der „China-Weißrussland-Industriepark" und „Dschibuti – das Singapur von Afrika". Die Vorlesung war ein Exzerpt von einem der 50 Wahlfächer, die im Rahmen des MBA-Programms der CEIBS angeboten werden.