Čekání je u konce: EcoFlow DELTA 2 přichází do Evropy

Nová domácí přenosná elektrocentrála je nyní k dispozici v internetovém obchodě společnosti EcoFlow i na Amazonu.

BERLÍN, 16. září 2022 /PRNewswire/ -- Společnost EcoFlow , která se zabývá ekologickými energetickými řešeními, dnes na svém internetovém obchodě EcoFlow a na Amazonu uvedla na trh produkt DELTA 2. Zákazníci, kteří si novou přenosnou elektrocentrálu zakoupí během prvního týdne prodeje, obdrží zdarma vodotěsnou tašku DELTA 2.

EcoFlow DELTA 2 Portable Power Station

Zařízení DELTA 2 bylo oficiálně představeno na veletrhu IFA 2022 na začátku září. Rychle vstoupilo na titulní strany novin i do širšího povědomí médií, včetně serverů jako CNN, Frandroid, Make Use Of nebo Techaeris. Společnost EcoFlow je pevně přesvědčena, že DELTA 2 je produktem, který překračuje hranice žánrů a pozitivně ovlivní způsob, jakým všichni žijeme, a proto se rozhodla se spotřebitelům odvděčit.

„Přenosná elektrocentrála DELTA 2 je nezbytným zařízením pro každou moderní rodinu, a to zejména v době rostoucích nákladů na energii a častých výpadků elektrické sítě," konstatoval Bruce Wang, generální ředitel společnosti EcoFlow. „Jednou ze základních zásad společnosti EcoFlow je vracet energii našim uživatelům a životnímu prostředí nabídkou spolehlivých řešení obnovitelné energie pro co největší počet domácností. DELTA 2 pro nás představuje ideální příležitost, jak toho dosáhnout."

Zařízení DELTA 2 je k dispozici za 1199 EUR (1099 GBP) a lze ho zakoupit samostatně v internetovém obchodě společnosti EcoFlow a na Amazonu. K dispozici jsou také balíčky, které obsahují doplňkovou baterii DELTA 2 Extra a kombinace přenosných solárních panelů EcoFlow. Od 16. do 23. září získají zákazníci, kteří si zařízení DELTA 2 zakoupí, zdarma také vodotěsnou tašku DELTA 2 v ceně 69 EUR (69 GBP).

V návaznosti na to společnost EcoFlow také prozradila, že baterie LFP, použité v zařízení DELTA 2, bude využívat také při vývoji chystaných produktů společnosti, a že v nadcházejících měsících bude na trh uvedena nová řada přenosných napájecích stanic s bateriemi LFP.

„Baterie LFP jsou stabilnější a trvanlivější alternativou tradičních baterií a představují významný pokrok v oblasti energetiky," řekl Wang. „Společnost EcoFlow se jako jedna z prvních společností v tomto oboru zavázala k jejich používání, protože se snažíme zajistit větší energetickou nezávislost moderních rodin a čelit tak rostoucí energetické nejistotě."

O společnosti EcoFlow

EcoFlow je společnost zabývající se přenosnými zdroji energie a obnovitelnou energetikou. Od svého založení v roce 2017 přináší společnost EcoFlow prostřednictvím svých přenosných stanic či dodatečného příslušenství soběstačnost zákazníkům na více než 100 trzích. Posláním společnosti EcoFlow je objevit nový způsob získávání energií, a to vytvořením tichých, lehčích baterií z obnovitelných zdrojů a s delší životností. Výrobky společnosti EcoFlow jsou nyní dostupné ve všech zemích a regionech Evropy a nabízeny v síti více než 800 místních prodejců.

