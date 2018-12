Cel.Lep e MadCode oferecem cursos de inglês e de programação com atividades lúdicas, uso de robôs e drones

SÃO PAULO, 11 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- O Grupo Cel.Lep MadCode, que reúne o Cel.Lep, uma das maiores escolas de idiomas, e a MadCode, de ensino de programação e robótica, vão realizar, em janeiro, cursos de férias que reúnem atividades lúdicas e educacionais, onde é possível aprender inglês e programação de forma divertida, em um ambiente moderno e interativo.

No Cel.Lep, o curso Fun and Games permite ampliar o contato com o inglês por meio de brincadeiras, oficina de leitura, sala de filmes, oficinas culinárias e jogos diversos, nos quais os participantes terão contato direto com a língua inglesa em todas as atividades. O objetivo é que, através de ações lúdicas, os participantes convivam com o idioma e se acostumem à ele em seu dia a dia.

Já na MadCode, os cursos visam prover ferramentas de ensino de programação e robótica. Será uma semana de interação utilizando iPad, robôs e drones. No curso Code and Play, crianças de 5 a 7 anos aprendem como controlar movimentos e sensores de robôs, programando sua locomoção e a produção dos efeitos sonoros e luminosos. Já no curso Build and Code, as crianças de 7 a 9 anos constroem protótipos de robótica que podem ser programados e testados.

A criação de jogos, o controle de sensores e a aplicação de comandos de movimentação de robôs em ambientes tridimensionais fazem parte do curso Code the Robot, para estudantes de 10 a 14 anos. Já o curso Hard Core Coding permite a adolescentes a partir de 14 anos aprender a dominar placas de microcomputadores para a produção de gadgets. Os alunos ainda são expostos a conceitos essenciais de robótica.

SERVIÇO

Cel.Lep: O curso Fun and Games acontece durante o mês de janeiro, nas unidades do Cel.Lep com duração de três horas por dia, de segunda à sexta, entre 9h e 12h e no período vespertino, entre 14h e 17h00. As matrículas podem ser feitas nas unidades ou pelo telefone (11) 2125-3255.

MadCode: os cursos têm carga horária de 15 horas semanais, com aulas pela manhã, entre 9h e 12h, ou no período vespertino, entre 14h às 17h. As turmas em janeiro serão de 08 à 11/01, de 14 à 18/01, de 21 à 24/01 e de 28/01 à 01/02. As matrículas podem ser feitas no site da MadCode, ou pelo telefone (11) 3541-1293.

GPCOM Comunicação Corporativa | Contato: + 55 11 3129-5158

FONTE Cel.Lep e MadCode

Related Links

http://www.madcode.com.br/cursos-de-ferias



SOURCE Cel.Lep e MadCode