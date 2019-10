CEL-token van Celsius Network wordt genoteerd op HitBTC-beurs

Het CEL-token stond eerder dit jaar op Liquid.com, IDEX en Switcheo

LONDON, 5 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Celsius Network (https://celsius.network/), het toonaangevende cryptovalutaplatform, kondigt vandaag de notering aan van haar CEL-token op de HitBTC-beurs (https://www.hitbtc.com/), een van de meest geavanceerde crypto-beurzen die momenteel op de markt actief is en een verscheidenheid aan robuuste opties voor cryptohandel biedt.

CEL is een ERC20-blockchain-gebaseerd token met hulpprogramma waarmee cryptohouders toegang hebben tot financiële functies en diensten via de Celsius-app. Dit is allemaal ontworpen om volledig het belang van de gebruiker te kunnen dienen. Gebruikers van Celsius-services kunnen tot 12% APR verdienen op cryptostortingen en hun munten gebruiken als onderpand om een USD- of stablecoin-lening te krijgen voor slechts 3,47%.

De missie van Celsius Network bestaat uit een fundamentele verandering van het huidige bankmodel, in tegenstelling tot de missie van traditionele banken, door blockchain-technologie te gebruiken om te handelen in het belang van de deposanten in plaats van de aandeelhouders. Celsius Network verdeelt tot 80% van haar totale inkomsten met haar deposanten in de vorm van wekelijkse rente-inkomsten waarbij tot nu toe meer dan $ 4 miljoen is uitbetaald aan haar gemeenschap - meer dan alle andere cryptovalutaplatforms samen.

"Ons doel is om de volgende 100 miljoen aan crypto in te brengen", zegt Alex Mashinsky, CEO van Celsius Network. "HitBTC gebruikt innovatieve technologie om de cryptohandel eenvoudiger, veiliger en toegankelijker te maken dan ooit tevoren. Door de notering van het CEL-token op HitBTC, kunnen miljoenen mensen over de hele wereld eerlijke en lonende financiële diensten ontvangen."

CEL-tokens kunnen worden gekocht op Liquid.com, IDEX, Switcheo, en HitBTC.

Over Celsius Network

Celsius Network speelt in op de financiële behoeften van hedendaagse consumenten wereldwijd door middel van hoge rentebaten en goedkope leningen die toegankelijk zijn via een mobiele app. Opgezet vanuit de overtuiging dat financiële diensten alleen moeten doen wat in het belang van de deposantengemeenschap is, is Celsius een op Blockchain gebaseerd marktplatform waar lidmaatschap toegang biedt tot beheerde financiële diensten die niet beschikbaar zijn via traditionele financiële instellingen. Ga voor meer informatie naar www.celsius.network

CONTACT: John Hyatt, 720-951-2080, johnh@dittopr.co

Related Links

http://www.celsius.network



SOURCE Celsius Network