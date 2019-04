Celebração mundial do Dia Internacional do Jazz termina com o extraordinário "All-Star Global Concert" em Melbourne, Austrália

A performance de abertura do "All-Star Global Concert" apresentou dois dos músicos mais amados da Austrália: o tocador de didjeridu William Barton e o trompetista James Morrison. Mais tarde, a cantora Jane Monheit se juntou ao guitarrista/cantor brasileiro Chico Pinheiro na interpretação do clássico do jazz brasileiro "Águas de Março", de Antônio Carlos Jobim. Ledisi fez a casa vir abaixo com sua interpretação vibrante de "Try a Little Tenderness". Ela foi acompanhada por uma banda de 10 integrantes, que incluiu uma seção estelar de trompas com Theo Croker, Eli Degibri, Matthew Jodrell, Eijiro Nakagawa e Tineke Postma. Tradição do Dia do Juzz, o "All-Star Global Concert" foi encerrado com todo o elenco contribuindo com uma interpretação global, inspirada no jazz, do hino da paz de John Lennon "Imagine".

Além disso, duas semanas de performances de jazz e programação de alcance educacional foram realizadas em cidades da Austrália, o país-sede do Dia Internacional do Jazz de 2019. Milhares de estudantes de escolas públicas da Nova Gales do Sul de Sydney participaram de programas educacionais sobre o jazz, liderados por Herbie Hancock, James Morrison, Antonio Hart e pelo Herbie Hancock Institute of Jazz Performance Fellows na Casa da Ópera de Sydney. As extensas festividades do Dia do Jazz em Melbourne incluíram aulas mestres no Conservatório de Melbourne e workshops conduzidos por Eric Reed, Tarek Yamani e A Bu, entre outros. Outros destaques incluíram uma performance especial do Dia do Jazz no Centro de Festivais de Adelaide, cinco dias de desfiles de rua, tudo incluído, na King Street de Brisbane e a celebração "Mulheres no Jazz" em Perth.

Celebrado anualmente em todo o mundo em 30 de abril, o Dia Internacional do Jazz destaca o poder do jazz como uma força da liberdade e da criatividade, promove o diálogo intercultural através do respeito e do entendimento e une os povos de todos os cantos do globo. Apresentado em parceria com o Herbie Hancock Institute of Jazz, o dia faz parte do calendário oficial da UNESCO e das Nações Unidas.

A cidade-sede global do Dia Internacional do Jazz de 2020 será a Cidade do Cabo, na África do Sul.

Para obter mais informações, visite www.jazzday.com ou www.unesco.org/jazzday.

Fotos:

Assessoria de Imprensa do IJD 2019 seleciona cortesias de Steve Mundinger/Herbie Hancock Institute of Jazz: http://digital/ijd1

Assessoria de Imprensa do IJD 2019 seleciona cortesias de Graham Denholm/Getty Images para o Herbie Hancock Institute of Jazz: http://send.digital/media2

Vídeo do International Jazz Day 2019 é uma cortesia do Herbie Hancock Institute of Jazz: http://pages.today/ijd1

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/879884/International_Jazz_Day_2019.jpg

.

FONTE Herbie Hancock Institute of Jazz

Related Links

http://www.jazzday.com



SOURCE Herbie Hancock Institute of Jazz