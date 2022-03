Célébrant les meilleurs films nominés aux Oscars, Shutterstock Artists recrée des affiches de films pour le 10e anniversaire d'Oscar Pop!

Cherchant une source d'inspiration auprès d'artistes pop de renommée mondiale, l'équipe créative talentueuse de Shutterstock a respecté la tradition annuelle, puisant dans la collection de plus de 400 millions de photos, de vecteurs, de motifs et de textures de la plateforme pour capturer l'esprit des longs métrages nominés, tout en mettant en valeur les possibilités illimitées de ces actifs créatifs.

La célèbre série est une représentation visuelle de la façon dont l'art iconique, le récit magistral et la passion créative peuvent se réunir pour inspirer l'innovation artistique. En tant que plate-forme créative intelligente avec accès à un contenu haut de gamme et diversifié, ainsi qu'à des artistes internationaux, Shutterstock ouvre la voie de la création de contenu créatif des années à venir. Cette année, Oscar Pop! est à l'honneur. La série démontre que la plateforme de Shutterstock permet aux créatifs de créer en toute confiance.

Cette année, la liste complète des films et artistes nominés qui ont influencé les concepteurs comprend : « Belfast », inspiré par Takashi Murakami, « CODA », inspiré par Christine Sun Kim, « Don't Look Up », inspiré par Beeple, « Drive My Car », inspiré par Andy Warhol, « Dune », inspiré par Moebius, « King Richard », inspiré par Rosalyn Drexler, « Licorice Pizza », inspiré par Richard Hamilton, « Nightmare Alley », inspiré par Jean-Michel Basquiat, « The Power of the Dog », inspiré par Roy Lichtenstein, et « West Side Story », inspiré par Karoly Grosz.

« Chaque année, les nominations aux Oscars représentent le summum du cinéma et de l'excellence artistique, et nos concepteurs innovants transforment leurs affiches en œuvres d'art captivantes et originales », a déclaré Flo Lau, directeur de la création chez Shutterstock. « Depuis sa création il y a 10 ans, nous sommes fiers d'avoir honoré d'innombrables candidats aux Oscars et artistes populaires bien-aimés. Le mouvement Pop Art a commencé comme un mouvement de rébellion face à l'art traditionnel – de manière similaire, il illustre le voyage de Shutterstock le plus récent, entrant dans une nouvelle ère créative innovante gouvernée par la numérisation et l'innovation. »

Shutterstock disposera également d'un accès éditorial à la 94e cérémonie des Oscars le dimanche 27 mars, avec une couverture de l'arrivée des célébrités sur le tapis rouge, ainsi que la salle de photos générale. Regardez les photos en direct ici .

Voir la série Oscar Pop! complète ! Série d'affiches ici.

À propos de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ) est une plateforme de création de premier plan mondial qui offre des solutions complètes, du contenu de haute qualité et des solutions de workflow créatif aux marques, entreprises et sociétés de médias. Directement ou par l'intermédiaire des filiales du groupe, Shutterstock propose une collection complète de photographies de haute qualité sous licence, vecteurs, illustrations, modèles 3D, vidéos et musiques. En collaborant avec sa communauté croissante comptant déjà plus de 2 millions de contributeurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine, et dispose actuellement de plus de 400 millions d'images et de plus de 24 millions de clips vidéo.

Basée à New York, Shutterstock possède des bureaux dans le monde entier et compte des clients dans plus de 150 pays. La société possède également PicMonkey, une plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne de premier plan ; Offset, une collection d'images haut de gamme ; Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée de bout en bout ; PremiumBeat, une bibliothèque recensant des musiques libres de droits ; Shutterstock Editorial, une source d'images et de vidéos éditoriales de premier plan pour les médias du monde entier ; TurboSquid, une place de marché leader pour le contenu 3D ; Amper Music, une plateforme musicale alimentée par l'IA ; et Bigstock, une boutique d'image de stock de qualité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shutterstock.com et suivez Shutterstock sur Twitter et Facebook .

