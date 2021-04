Célébration de la récolte exceptionnelle de 2021 pour le vignoble de Monsoon Valley en Thaïlande

Plus de 320 prix internationaux reçus au fil des ans soulignent la qualité des vins de du vignoble de Monsoon Valley, une moisson de récompenses qu'aucun autre vin thaïlandais n'est jamais parvenu à obtenir. En 2018, James Suckling a désigné notre chiraz blanc de Monsoon Valley comme le « meilleur rosé du monde », le classant ainsi au-dessus de plus de 150 rosés du monde entier lors d'un test de dégustation à l'aveugle. Autre fait marquant : il a été le seul vin thaïlandais présenté aux familles royales du monde entier à l'occasion du 60 e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté Bhumibol Adulyadej.

M. Suppached Sasomsin, vigneron chez Siam Winery Company Limited, a déclaré :

« En plus de nos cépages shiraz, sangiovese, chenin blanc et colombard, je suis particulièrement enthousiasmé par la qualité du merlot de cette année, un raisin dont la culture a toujours été très difficile en Thaïlande. Nous tentons de cultiver le merlot depuis près de 10 ans, et les pieds ont bien mûri, produisant des fruits toujours bien symétriques au cours des 3-4 dernières saisons. Nous nous réjouissons à la perspective d'être parmi les premiers établissements vinicoles de Thaïlande à introduire du merlot cultivé localement cette année. »

Aujourd'hui, Monsoon Valley produit 4 variétés de vins : Une variété classique servie principalement dans les restaurants thaïlandais du monde entier ; une variété Premium and Signature servie dans les principaux hôtels de Thaïlande, et la variété phare de la Cuvée, qui est faite chaque année à partir des meilleurs raisins du vignoble.

Les visiteurs sont invités à dîner au restaurant The SALA Wine Bar & Bistro ou à découvrir le vignoble, où de nombreuses excursions et activités amusantes les attendent tout au long de l'année. Ils pourront notamment visiter le vignoble et faire des promenades à bicyclette, participer à des dégustations de vins, nourrir des éléphants, participer à des safaris de vins. Par ailleurs, le personnel du vignoble observe strictement les mesures de sécurité liées à la COVID-19 afin que leurs visiteurs puissent se rendre sur le vignoble en toute confiance et y passer des moments agréables.

