Célébration du 7e anniversaire de Creality et temps forts du sommet de l'industrie de l'impression 3D - Bande-annonce : Vous allez être impressionnés avant même l'anniversaire ne commence

Creality s'est toujours concentrée sur la recherche et le développement d'imprimantes 3D, et est devenue une marque pionnière dans le domaine des imprimantes 3D grand public. C'est l'anniversaire de Creality le 9 avril, ainsi que la journée annuelle de la marque, et même le gala de l'industrie de l'impression 3D. De nouveaux lancements, notamment des imprimantes 3D industrielles, entièrement fermées et en résine, ainsi que des accessoires d'impression, seront présentés ce jour-là.

Il est bien connu que le nouveau produit CR-10smart avec kit de bricolage, peut réaliser une impression 3D intelligente sans fil grâce à sa fonction et à son concept novateurs, tandis que le nouveau blockbuster entièrement fermé, sermoon V1, offre un bon rapport coût-efficacité, de hautes performances, un concept simplifié et de multiples fonctionnalités. HALOT-SKY sera lancé comme la série d'imprimantes en résine HALOT, qui innove la technique d'impression 3D basée sur une source lumineuse intégrale et oriente le développement de l'impression 3D en résine LCD.

De nombreux faits marquants seront également caractérisés en ce jour anniversaire, à l'exception de ces nouveautés.

Les leaders des géants de l'impression 3D seront invités à participer à la table ronde et à discuter du développement de l'industrie de l'impression 3D à tous les niveaux de la chaîne industrielle.

Les communautés d'impression 3D de Creality ont été créées et parrainées par Creality depuis son apparition, et elles sont aujourd'hui plus de 200. Les récompenses du « Top 10 des communautés d'impression » seront attribuées à cette occasion, de même que les lauréats du « Creality Modification Masters Contest » seront révélés lors de cet événement.

Ayant lieu à Shenzhen avec une diffusion mondiale des programmes, cette célébration accueille le témoignage non seulement du public local, mais aussi des utilisateurs du monde entier grâce à la diffusion en direct.

Compte à rebours avant l'ouverture de cette célébration, rendez-vous le 9 avril et restez à l'écoute.

