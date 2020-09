Célébration du lancement de CLIP STUDIO PAINT pour Galaxy !

Concours international d'illustrations 2020

TOKYO, 11 septembre 2020 /PRNewswire/ -- À partir du 10 septembre, Celsys ouvrira les candidatures pour le Concours international d'illustrations 2020 aux artistes du monde entier pour célébrer la sortie de CLIP STUDIO PAINT pour Galaxy le 21 août dernier. Le thème du concours est : Dessinez le personnage le plus mignon de la « Galaxy ».

Site internet du concours

https://www.clipstudio.net/fr/galaxy/

Les participants peuvent soumettre leurs œuvres en utilisant le hashtag du concours sur Twitter, Facebook et Instagram. Les récompenses comprennent des prix en argent, des tablettes graphiques, et des codes d'utilisation de CLIP STUDIO PAINT EX. Les illustrations soumises peuvent être réalisées de façon traditionnelle ou numérique, sans restriction de logiciel

Critères de soumission

Soumettre une illustration sur le thème : Dessinez le personnage le plus mignon de la « Galaxy »

Calendrier

Période de soumission : 10 septembre au 7 octobre 2020

Résultats : Début novembre 2020

Juré invité

LavenderTowne

Dessinatrice de webcomics et vidéos de création artistique.

Sa chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCD4XIm3ZFhT72WjqhIXMN9w

Comment participer

Les participants peuvent soumettre leurs œuvres en utilisant le hashtag du concours sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour plus de détails, veuillez consulter le site internet du concours.

https://www.clipstudio.net/fr/galaxy/

Organisé par : CELSYS, Inc.

En collaboration avec : Samsung Electronics Japan Co., Ltd. et Wacom Europe GmbH

CLIP STUDIO PAINT pour Galaxy

CLIP STUDIO PAINT pour Galaxy est une application de création d'illustrations, de bandes dessinées et d'animation qui offre l'intégralité des fonctions disponibles dans les versions Windows, macOS, iPad et iPhone. Vous pouvez l'utiliser gratuitement pendant 6 mois en la téléchargeant depuis le Galaxy Store. CLIP STUDIO PAINT pour Galaxy est préinstallé sur les Galaxy Tab S7 et S7 +, les premiers appareils Android équipés de CLIP STUDIO PAINT.

Galaxy Store

https://apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=jp.co.celsys.clipstudiopaint.galaxystore

CELSYS,Inc.

Nous fournissons des solutions pour la création, la distribution et la navigation de contenu, y compris la prise en charge des activités créatives grâce à notre logiciel de production d'illustrations, de bande dessinée et d'animation « CLIP STUDIO PAINT » et les services web « CLIP STUDIO » .

Site institutionnel de Celsys : https://www.celsys.co.jp/en/

Twitter : https://twitter.com/clipstudiopaint

Instagram : https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

Facebook : https://www.facebook.com/celsys.clipstudiopaint/

Related Links

https://www.clipstudio.net/en



SOURCE Celsys, Inc.