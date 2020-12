-Celebre la Nochevieja con Tomorrowland y baile en el Nuevo Año con los ritmos de David Guetta, Major Lazer, Lost Frequencies y Snoopadelic

ANTWERP, Bélgica, 16 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- El Fin de Año digital de Tomorrowland comienza a las 20:00 (8 pm) hora local en todas las zonas horarias del mundo con actuaciones de más de 25 de los mejores artistas del planeta en cuatro escenarios digitales. Hay una cuenta atrás especial a medianoche con fuegos artificiales deslumbrantes en cada zona horaria, lo que garantiza que las personas puedan entrar en el nuevo año con estilo, sin importar dónde se encuentren. Permitiendo que millones de personas cierren 2020 y celebren Fin de Año con Tomorrowland, el equipo creativo y los artistas 3D han creado una experiencia inmersiva en un lugar de entretenimiento completamente nuevo llamado NAOZ. La fiesta no se detiene a medianoche: Armin van Buuren, Boys Noize, Charlotte de Witte, Kölsch b2b Joris Voorn, Maceo Plex, Netsky y Sub Zero Project tendrán gente de todo el mundo bailando hasta altas horas de la madrugada. Incluso hay una fiesta especial para mantenerlos con música del alias underground de David Guetta, Jack Back.