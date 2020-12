Célébrez le nouvel an avec Tomorrowland et dansez sur les rythmes de David Guetta, Major Lazer, Lost Frequencies et Snoopadelic

ANTWERP, Belgique, 16 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Le réveillon numérique de Tomorrowland commence à 20h00 (20h00) heure locale dans tous les fuseaux horaires du monde avec des performances de plus de 25 des meilleurs artistes de la planète sur 4 scènes numériques. Un compte à rebours spécial est lancé à minuit, avec des feux d'artifice éblouissants dans chaque fuseau horaire, afin que les gens puissent commencer la nouvelle année avec style, où qu'ils se trouvent. Permettant à des millions de personnes de clôturer l'année 2020 et de célébrer le Nouvel An avec Tomorrowland, l'équipe créative et les artistes 3D ont créé une expérience immersive dans un tout nouveau lieu de divertissement appelé NAOZ. La fête ne s'arrête pas à minuit : Armin van Buuren, Boys Noize, Charlotte de Witte, Kölsch b2b Joris Voorn, Maceo Plex, Netsky et Sub Zero Project feront danser les gens du monde entier jusqu'à des heures tardives. Il y a même une after-party spéciale avec la musique de Jack Back, alias Jack Guetta, sous son pseudonyme underground.