Célébrez le Nouvel An chinois avec les cocktails Johnnie Walker Blue Label

eux nouvelles recettes de cocktails à base de Johnnie Walker Blue Label faciles à réaliser, conçues pour être appréciées et partagées avec des collègues et des amis proches pendant le Festival de printemps de cette année.

Alistair déclare : « Ce whisky magnifiquement illustré Johnnie Walker Blue Label Chinese New Year en édition limitée sera un cadeau à la beauté idéale pour souhaiter aux collègues et aux amis proches un début de nouvelle année prospère et pour marquer avec style le début du festival de cette année. Mais pourquoi ne pas aller un peu plus loin, ramener l'expérience du bar à cocktails à la maison et régaler vos proches grâce à une boisson qui explore toute la douceur veloutée de ce scotch exquis. »

Nouvelle année, nouveau highball

Recette :

50 ml de Johnnie Walker Blue Label Chinese New Year en édition limitée

Ajouter un mélange de 100 ml de thé vert et de thé oolong

Instructions :

Pour la préparation du thé : Laisser deux cuillères à café bien pleines ou deux sachets de chaque thé dans de l'eau froide au réfrigérateur pendant 24 heures.

Filtrer les feuilles de thé ou retirer les sachets de thé.

Mettre dans un verre highball sur beaucoup de glace.

Bulles de Blue Label



Recette :

20 ml de Johnnie Walker Blue Label Chinese New Year en édition limitée

10 ml de sirop de thé Earl Grey froid

Instructions :

Pour la préparation du sirop : 1 mesure de sucre dissous dans 1 mesure de thé Earl Grey .

. Mettre au réfrigérateur et compléter avec du champagne.

Le whisky Johnnie Walker Blue Label à la douceur veloutée a une riche histoire de sorties au Nouvel An chinois, avec chaque année un magnifique design sur mesure du conditionnement et de la bouteille qui célèbre le signe du zodiaque de l'année en question.

Le design pour le Nouvel An chinois 2021 créé par l'artiste chinoise primée Shirley Gong augure une année de chance et de grandes réalisations. Dans les illustrations, le bœuf est honoré pour sa majesté en tant que symbole de prospérité et de croissance, et sa position élevée au-dessus des nuages de montagne représente la longévité. Des lanternes de fête et des fleurs de cerisier complètent ces images remarquables et symbolisent le bonheur pour l'année à venir.

Dans nos réserves inégalées de plus de 10 millions de whiskies écossais en cours de maturation, seul un fût sur 10 000 possède la richesse et le caractère nécessaires pour faire délicatement un whisky Johnnie Walker Blue Label, y compris certains fûts irremplaçables de distilleries « fantômes » qui ont fermé il y a bien des années.

Johnnie Walker a conçu ces recettes pour célébrer le lancement de deux éditions limitées exclusives pour le Nouvel An chinois, le Johnnie Walker Blue Label magnifiquement illustré et une édition limitée inédite de John Walker & Sons King George V.

Le whisky John Walker & Sons King George V est une combinaison rare de whiskies exquis, conçue à l'origine pour célébrer le premier « Royal Warrant » accordé à Johnnie Walker pour fournir du whisky écossais à la cour royale britannique.

Tirée de fûts extrêmement précieux et rares, chaque bouteille de John Walker & Sons King George V contient des whiskies irremplaçables provenant de la distillerie Port Ellen, qui n'existe plus. C'est un whisky élégant, riche et onctueux, dont chaque goutte reflète la rareté précieuse.

Cet incroyable scotch se déguste de préférence avec une gorgée d'eau glacée pour préparer le palais, suivie d'une gorgée de John Walker & Sons King George V Chinese New Year en édition limitée.

Les deux modèles en édition limitée sont disponibles sur certains marchés mondiaux à un REER de 200 GBP pour l'édition limitée de Johnnie Walker Blue Label Chinese New Year et de 400 GBP pour l'édition limitée de John Walker & Sons King George V Chinese New Year.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1335120/CNY_Blue_Label__Bottle_Pack.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1335121/CNY_KGV_Closed_Bottle_Box.jpg

SOURCE Johnnie Walker