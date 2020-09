Celerion consigue la renovación de la acreditación para proteger a los participantes en la investigación clínica

LINCOLN, Nebraska, 25 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- La organización de investigación clínica Celerion anunció hoy el éxito en la renovación de la acreditación de la Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs (AAHRPP). Para conseguir la renovación de la acreditación, los trabajadores de la compañía participaron en un examen riguroso de prácticas de investigación clínica en su instalaciones.

Todas las visitas anteriores a las instalaciones obtuvieron una acreditación AAHRPP.

"Como única organización de investigación por contrato (CRO) que recibe esta acreditación de la AAHRPP, Celerion sigue posicionándose así misma entre los que están al frente de los estándares superiores éticos y de seguridad en la investigación clínica", explicó Philip Bach, vicepresidente de investigación clínica mundial de la compañía.

"Es muy recompensante lograrlo en mitad de una pandemia tan singular y con una planificación tan exigente", añadió. "Además, estamos encantados de que la AAHRPP fuera complementaria a nuestras prácticas de reclutamiento y promoción durante este periodo en el que la información del consentimiento de los participantes de los ensayos clínicos presenta una importancia superior".

La AAHRPP ha evaluado de forma periódica la calidad de los programas de protección de investigación humana en las organizaciones de investigación participantes para promover mejor la investigación ética, asegurando que todos los participantes de la investigación humana se respetan y protegen frente a los daños no necesarios.

Las organizaciones que solicitan la acreditación o renovar la acreditación deben demostrar por medio de políticas, procedimientos y prácticas su compromiso en marcha de cara a asegurar la protección de los derechos humanos en la investigación clínica.

Acerca de Celerion

Como líder mundial reconocido en servicios de investigación clínica primaria, Celerion "traduce la ciencia en medicina" a través de la excelencia científica, experiencia médica y amplia experiencia en operaciones clínicas.

Durante 50 años, Celerion ha proporcionado a la industria liderazgo en la ejecución de los estudios de seguridad/tolerabilidad, farmacocinética y farmacodinámica en entornos clínicos muy controlados, como la escalada de dosis primera en humanos, la interacción de fármaco-fármaco, la seguridad cardíaca, bioequivalencia y biodisponibilidad, metabolismo y excreción y evaluaciones farmacocinéticas en pacientes con discapacidad renal o función hepática.

Celerion consigue una mejora gracias a su gestión de datos superior, bioestadística, control clínico y servicios bio-analíticos. Nuestra misión duradera es la de ayudar a los clientes con sus fármacos para comercializarlos a tiempo, beneficiando a las personas que los necesitan en el mundo.

Si desea más información visite www.celerion.com.

CONTACTO: Lorraine M. Rusch, Ph.D., 914-548-1690, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/414617/Celerion_Logo.jpg

http://www.celerion.com



