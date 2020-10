Celerion fera une présentation au prochain sommet Veeva

Le fournisseur de services de recherche clinique présentera son approche novatrice pour améliorer la collaboration et accélérer l'exécution des études cliniques.

LINCOLN, Nebraska, 12 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Celerion , un important fournisseur d'organisation de recherche clinique (ORC) à l'industrie biopharmaceutique, prononcera un discours clé lors de la dernière journée du Veeva R&D and Quality Summit, qui se tiendra en ligne du 13 au 14 octobre 2020. L'événement annuel rassemble les leaders du secteur pharmaceutique, de la biotechnologie et des dispositifs médicaux et de diagnostic pour discuter des dernières innovations dans l'industrie.

Julie Saathoff, directrice générale de Celerion, présentera des idées sur la façon d'automatiser le partage de l'information dans les essais cliniques, en examinant les facteurs déterminants de changement et la possibilité d'améliorer l'échange manuel de documents et la collaboration entre le début et la clôture de l'étude.

Sa présentation aura lieu le mercredi 14 octobre à 11:45 (EST).

La présentation montrera le fonctionnement de l'application Veeva Vault Site Connect pour la connexion de flux de données entre les sites d'essais cliniques distants et les dossiers permanents des essais. Le fichier de site interne électronique (eISF) compatible avec l'application permet le classement électronique et la surveillance à distance des documents sources au niveau du site.

Celerion est l'un des premiers utilisateurs de la plateforme automatisée de partage d'informations, utilisant actuellement la technologie pour la surveillance à distance dans ses installations de recherche clinique précoce .

Saathoff note que les processus clés tels que la faisabilité, l'échange de documents d'étude, la sécurité et l'état du sujet d'étude peuvent être stockés et transférés électroniquement plus facilement, pour une exécution plus rapide de l'étude de manière validée. De plus, l'option Vault Site Connect ajoute un aspect en temps réel à l'application de la conformité au moyen de la documentation et de la formation sur l'étude d'équipe spécifique au projet.

« L'utilisation de cette technologie élimine la redondance de multiples portails, les transferts manuels et les nombreuses « manipulations » requises lors du partage de données avec les sponsors lors des essais cliniques, ajoute-t-elle. L'augmentation de la productivité qui en résulte profite aux patients et aux clients en augmentant l'efficacité de façon mesurable et en réduisant les coûts. »

Les essais virtuels deviennent une réalité pendant la course aux thérapies. La Dr Zori Cheshmedzhieva, vice-présidente du développement clinique mondial de Celerion, explique comment Vault Site Connect contribue à l'espace virtuel de l'essai :

« Cette technologie oriente l'industrie vers une source unique pour les sponsors, les sites et les sujets afin de permettre un accès rapide aux données. L'analyse en temps réel permet une prise de décision adaptée et simultanée entre les sponsors et les équipes opérationnelles de l'ORC. »

La Dr. Cheshmedzhieva ajoute que le groupe Développement clinique mondial de Celerion utilisera Site Connect pour améliorer ses capacités dans la mise en œuvre de la gestion des risques et des activités de projet dans le cadre de leur effort accru vers la réalisation de projets virtuels.

« Cela peut être particulièrement utile au cours d'une pandémie unique, lorsque la gestion efficace et multi-site des essais peut offrir une meilleure expérience pour les volontaires des essais cliniques », explique-t-elle.

À propos de Celerion

Chef de file mondial reconnu dans les services de recherche clinique, Celerion « transforme le savoir scientifique en médicaments » grâce à son excellence scientifique, son expertise médicale et une vaste expérience des opérations cliniques.

Depuis cinquante ans, Celerion joue un rôle de premier plan dans l'exécution d'études de recherche clinique précoce dans des environnements cliniques hautement contrôlés, tels que l'escalade de la première dose chez l'homme, les interactions médicamenteuses, l'innocuité cardiaque, la bioéquivalence et la biodisponibilité, le métabolisme et l'excrétion, ainsi que les évaluations pharmacocinétiques chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique ou rénale.

L'équipe de développement clinique mondial de Celerion identifie les défis aux premiers stades de développement et est bien préparée pour mener votre étude à son plein potentiel. Qu'il s'agisse d'essais difficiles à recruter dans des indications rares ou orphelines, d'essais à branches multiples ou adaptatifs avec une configuration IMP sophistiquée, une logistique complexe ou d'essais avec une forte concurrence de recrutement, nous avons la capacité de fournir des résultats solides et fiables.

Celerion va au-delà grâce à sa supériorité en matière de services de gestion des données, de biostatistique, de suivi clinique et de bioanalyse. Notre mission permanente est d'aider nos clients à mettre leurs médicaments sur le marché en temps voulu, au profit des personnes qui en ont besoin dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.celerion.com .

