Celerion nomme Tim Sangster au poste de directeur exécutif

Un leader scientifique expérimenté est nommé à la tête des opérations bioanalytiques de l'organisme de recherche contractuelle à Lincoln (Nebraska).

LINCOLN, Nebraska, 12 août 2020 /PRNewswire/ -- Celerion, leader mondial des services de recherche clinique précoce, possédant des installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, a récemment nommé M. Timothy Sangster au poste de directeur exécutif dans son centre de Lincoln (Nebraska).

Tim sera chargé de superviser les installations automatisées de pointe de Celerion, qui sont parmi les laboratoires les plus respectés du secteur. Avec plus de 50 années d'expertise, le laboratoire met au point et valide des essais biologiques portant sur de petites et grandes molécules par l'analyse d'échantillons, depuis la découverte jusqu'au stade avancé du développement clinique. Dans cette période difficile, le laboratoire a mis au point une offre importante d'essais portant sur la Covid-19, afin de soutenir les essais vaccinaux en cours par de fortes expérimentations en immunogénicité et des examens de sécurité destinés aux patients et aux sujets volontaires.

M. Sangster était encore récemment responsable européen en analyses par chromatographie pour Charles River Laboratories, un organisme mondial de recherche sous contrat (CRO) basé au Royaume-Uni et possédant des installations dans seize pays. De plus, Tim a également acquis une grande expérience chez Huntingdon Life Sciences, un organisme mondial de recherche sous contrat (CRO) britannique non clinique et dans la société pharmaceutique Astra Zeneca.

« Nous pensons que la grande expérience de Tim Sangster dans la direction de grandes équipes de bioanalyse en environnement CRO, associée à l'importance que nous attachons à la fois à l'audit des clients et au respect de leurs délais, font de lui le candidat idéal pour Celerion », a déclaré le docteur Ray Farmen, vice-président de Global Bioanalytical Services, puis il a ajouté « et nous apprécions la compréhension qu'il apporte dans un marché en pleine évolution ».

Il souligne qu'au cours des cinq dernières années, Celerion a été reconnu comme un leader dans les services de développement de la recherche en phase initiale par Life Science Leader et Industry Standard Research, des observateurs respectés dans le secteur pharmaceutique.

« La récompense 2020 CRO Leadership Awards qui nous a été remise démontre l'excellence de Celerion dans cinq catégories : compétences, compatibilité, expertise, qualité et fiabilité. Nous sommes, bien sûr, très fiers de ce long parcours de réalisations et nous croyons que la nomination de Tim Sangster permettra de le poursuivre. »

« Je suis heureux que l'on m'ait confié ce rôle prépondérant au cœur des opérations bioanalytiques de Celerion aux États-Unis, plus particulièrement à un moment où la recherche en immunologie retient l'attention du monde entier », a dit Sangster.

À propos de Celerion

Chef de file mondial reconnu dans les services de recherche clinique, Celerion « transforme le savoir scientifique en médicaments », grâce à son excellence scientifique, son expertise médicale et une vaste expérience des opérations cliniques.

Depuis cinquante ans, Celerion joue un rôle de premier plan dans l'exécution d'études de sécurité et de tolérabilité, de pharmacocinétique et de pharmacodynamique dans des environnements cliniques hautement contrôlés, tels que l'escalade de la première dose chez l'homme, les interactions médicamenteuses, l'innocuité cardiaque, la bioéquivalence et la biodisponibilité, le métabolisme et l'excrétion, ainsi que les évaluations pharmacocinétiques chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique ou rénale.

Celerion va au-delà grâce à sa supériorité en matière de services de gestion des données, de biostatistique, de suivi clinique et de bioanalyse. Notre mission permanente est d'aider nos clients à mettre leurs médicaments sur le marché en temps voulu, au profit des personnes qui en ont besoin dans le monde entier. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.celerion.com.

