Celerion obtient la réaccréditation pour sa protection des participants aux essais de recherche clinique

LINCOLN, Nebraska, 25 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Celerion, société spécialisée dans la recherche clinique, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu le réaccréditation de l'Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs (AAHRPP) (Association d'agrément des programmes de protection des participants humains aux recherches). Pour obtenir la réaccréditation, le personnel de la société a participé à un examen rigoureux des pratiques de recherche clinique dans ses installations.

Toutes les visites de sites antérieures ont également abouti à l'accréditation de l'AAHRPP.

« En tant que seul organisme de recherche sous contrat (ORC) à recevoir cette accréditation de l'AAHRPP, Celerion continue de se positionner parmi les premiers à respecter des normes éthiques et de sécurité supérieures en matière de recherche clinique », déclare Philip Bach, vice-président de la recherche clinique mondiale de la société.

« Il est particulièrement gratifiant d'accomplir cela au milieu d'une pandémie singulière et de son calendrier particulièrement exigeant », ajoute-t-il. « En outre, nous sommes heureux que l'AAHRPP ait reconnu nos pratiques de recrutement et promotion pendant cette période où le consentement éclairé des participants aux essais cliniques est de la plus haute importance. »

L'AAHRPP évalue périodiquement la qualité des programmes de protection des participants humains à la recherche dans les organisations concernées afin de mieux promouvoir une recherche conforme à l'éthique, en veillant à ce que tous les participants humains à la recherche soient respectés et protégés contre tout préjudice inutile.

Les organisations qui demandent l'accréditation ou la réaccréditation doivent démontrer qu'elles ont des politiques, procédures et pratiques rigoureuses et un engagement permanent à garantir la protection des droits de l'homme dans la recherche clinique.

À propos de Celerion

Chef de file mondial reconnu dans les services de recherche clinique, Celerion « transforme le savoir scientifique en médicaments » grâce à son excellence scientifique, son expertise médicale et une vaste expérience des opérations cliniques.

Depuis cinquante ans, Celerion joue un rôle de premier plan dans l'exécution d'études de sécurité et de tolérabilité, de pharmacocinétique et de pharmacodynamique dans des environnements cliniques hautement contrôlés, tels que l'escalade de la première dose chez l'homme, les interactions médicamenteuses, l'innocuité cardiaque, la bioéquivalence et la biodisponibilité, le métabolisme et l'excrétion, ainsi que les évaluations pharmacocinétiques chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique ou rénale.

Celerion va au-delà grâce à sa supériorité en matière de services de gestion des données, de biostatistique, de suivi clinique et de bioanalyse. Notre mission permanente est d'aider nos clients à mettre leurs médicaments sur le marché en temps voulu, au profit des personnes qui en ont besoin dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.celerion.com.

