Celerion verändert mit Veeva eConsent das Einwilligungserlebnis für Kliniken und Patienten

Veeva eConsent vereinfacht die Erstellung, Vervollständigung und Überprüfung von Einwilligungserklärungen für mehr Effizienz und Compliance

BARCELONA, Spanien, 7. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Celerion Veeva eConsent, eine MyVeeva for Patients Lösung, eingeführt hat, um die elektronische Einwilligung für seine klinischen Studien der Phase I zu erhalten. Mit Veeva eConsent geht Celerion von der manuellen und papierbasierten Einwilligungserklärung zu einem vollständig digitalen Prozess über. Das Unternehmen setzt Veeva eConsent für mehrere Studien ein und hat bereits mehr als 200 Probanden eingewilligt.

„Covid-19 begrenzte die Zeit, die wir mit den Teilnehmern verbringen konnten. Deshalb brauchten wir neue und digitale Wege, um unsere Studien voranzutreiben und gleichzeitig die behördlichen Anforderungen hinsichtlich der Einholung einer ordnungsgemäßen Einwilligung zu erfüllen", so Staci McDonald, Executive Director, Scientific Clinical Operations bei Celerion. „Mit Veeva eConsent verfügen wir über eine einfach zu bedienende Lösung, die mit unserem schnelllebigen Umfeld Schritt halten kann und das Verständnis der Teilnehmer für die Studienabläufe verbessert. Die Einführung der Lösung verlief reibungslos, und das Feedback der Studienteams, der Mitarbeiter vor Ort und der Teilnehmer war positiv."

Celerion, ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für die frühe klinische Forschung, verwendet Veeva SiteVault zur digitalen Erstellung, Verwaltung und Verteilung von Einverständniserklärungen (ICF). Die Patienten können dann sicher auf das eConsent-Dokument zugreifen und den Einwilligungsprozess über ein mobiles Gerät abschließen. Dies vereinfacht den Abgleich von Dokumenten und verringert den Verwaltungsaufwand für die Standorte. Dank eines nahtlosen Informationsflusses hat Celerion einen vollständigen Überblick über den Status der Einwilligung und kann so die Einhaltung der Studienvorschriften und die Überwachung verbessern.

„Celerion treibt die Zusammenarbeit in der Branche voran, indem es digitale Lösungen einsetzt, die patientenzentrierte, papierlose klinische Studien ermöglichen", so Tim Davis, Vice President, MyVeeva for Patients bei Veeva Systems. „Veeva eConsent verbessert den Prozess der informierten Zustimmung für alle Beteiligten, indem es eine intuitive und digitale Erfahrung für Patienten und eine einfache Zusammenarbeit mit Standorten und IRBs für Sponsoren bietet."

Erfahren Sie, wie Celerion den Prozess der Patienteneinwilligung modernisiert hat auf der kommenden Veeva R&D and Quality Summit Connect am 14. Oktober 2021. Die Online-Veranstaltung richtet sich an Fachleute aus der Biowissenschaftsbranche. Registrieren Sie sich und bleiben Sie auf dem Laufenden über Programmdetails unter veeva.com/Gipfel.

