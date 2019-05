Celgard dépose une plainte à l'encontre de Targray International pour la violation de son brevet relatif aux séparateurs à revêtement céramique utilisés dans les batteries lithium

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 3 mai 2019 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC (« Celgard »), filiale de Polypore International, LP, a déposé une plainte auprès du tribunal de district des États-Unis du district nord de Californie à l'encontre de Targray International of Canada (« Targray »), vendeur de plusieurs séparateurs de batteries destinés aux batteries lithium. Plus particulièrement, Celgard dépose une plainte à l'encontre de Targray concernant la vente de séparateurs à revêtement céramique contrefaits fabriqués par Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. (« Senior ») à Shenzhen, en Chine.

La plainte invoque le fait que Targray a enfreint le brevet américain de Celgard numéro 6,432,586 émis dans le cadre d'une invention intitulée « Séparateur destiné à une batterie lithium rechargeable à énergie élevée ». Le brevet faisant l'objet de poursuites couvre des séparateurs de batteries lithium-ion à couches en composite céramique initialement développés par Celgard pour les batteries lithium-ion rechargeables à énergie élevée. La procédure vise à obtenir une injonction interdisant à Targray de commercialiser des séparateurs de batteries à revêtement céramique fabriqués par Senior ainsi que par d'autres sociétés, qui enfreignent le brevet de Celgard, et à obtenir une indemnisation pour les dommages causés.

En décembre 2018, Celgard a engagé deux poursuites distinctes à l'encontre de MTI Corporation of California (« MTI »). La première concerne une action en justice en Californie relative au même brevet américain numéro 6,432,586, afin d'obtenir réparation auprès de MTI pour la vente de séparateurs de batteries à revêtement céramique contrefaits fabriqués par Foshan Jinhui Hi-Tech Optoelectronic Material Co., Ltd. en Chine. La deuxième concerne une poursuite relative à une marque en Caroline du Nord, afin d'obtenir réparation auprès de MTI pour la vente de séparateurs de batteries à revêtement céramique non autorisés et contrefaits portant le nom de la marque déposée Celgard® et l'étiquetage Celgard®. Ces deux poursuites visent à obtenir une injonction ainsi qu'une indemnisation pour les dommages causés.

Celgard continuera de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher l'exploitation abusive de sa propriété intellectuelle, dans le cadre de ses efforts continus consistant à préserver ses actifs et ses clients.

À propos de Celgard, LLC

Celgard est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de membranes microporeuses à procédé sec avec ou sans revêtement, qui sont utilisées en tant que séparateurs de batteries lithium-ion qui jouent un rôle essentiel dans la performance, la durée de vie et la sécurité des batteries lithium. Les séparateurs de batteries de Celgard sont utilisés dans les batteries lithium destinées aux véhicules électriques, aux systèmes de stockage énergétique, ainsi qu'à d'autres applications spécialisées.

Celgard est une filiale en pleine propriété de Polypore International, LP. Rendez-vous sur www.celgard.com

À propos de Polypore International, LP

Polypore International, société du groupe Asahi Kasei, est spécialisée dans les membres microporeuses hautement techniques utilisées dans les véhicules électriques, les systèmes de stockage énergétique et les systèmes d'alimentation de secours, les automobiles, les camions, les bus et les chariots élévateurs. En tant que société mondiale de hautes technologies basée à Charlotte, en Caroline du Nord, Polypore International possède des installations de fabrication ou des bureaux de vente dans neuf pays desservant six continents. Rendez-vous sur www.polypore.com .

