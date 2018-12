Celgard engage des poursuites judiciaires contre MTI Corporation, suite à une contrefaçon de brevet concernant des séparateurs revêtus de céramique utilisés dans des batteries au lithium

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 14 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC (« Celgard »), une filiale de Polypore International, LP, a porté plainte devant le Tribunal américain du district nord de la Californie contre MTI Corporation (« MTI »), vendeur de séparateurs revêtus de céramique pour batteries au lithium à Richmond (Californie, États-Unis).

La plainte stipule que MTI a violé le brevet américain N° 6 432 586 de Celgard, publié pour une invention intitulée : « Séparateur pour batterie au lithium rechargeable à haute énergie ». Le brevet mis en cause dans l'action en justice touche les séparateurs de batterie lithium-ion à couche composite céramique, initialement développés par Celgard pour les batteries lithium-ion rechargeables à haute énergie. L'action en justice souhaite obtenir une injonction empêchant MTI de vendre des séparateurs revêtus de céramique utilisés dans les batteries, qui portent atteinte au brevet de Celgard, ainsi qu'une indemnisation pour le préjudice subi.

Une autre plainte déposée par Celgard devant le Tribunal américain du district ouest de la Caroline du Nord contre MTI, vise à obtenir une injonction empêchant MTI de contrefaire des marques de commerce et de vendre des séparateurs de batteries revêtus de céramique non autorisés et contrefaits portant la marque déposée Celgard® et l'étiquetage Celgard®, ainsi qu'une indemnisation pour dommages.

Celgard prend ces mesures afin de protéger à la fois ses actifs et ses clients et continuera de faire le nécessaire pour empêcher l'exploitation déloyale de sa propriété intellectuelle.

À propos de Celgard, LLC

Celgard, LLC est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de membranes microporeuses revêtues et non revêtues pour procédé à sec, utilisées en tant que séparateurs dans différentes batteries au lithium-ion et qui jouent un rôle essentiel dans la performance, la durée de vie et la sécurité des batteries au lithium. La technologie des séparateurs de batteries de Celgard est utilisée pour les batteries au lithium des véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie et autres applications spécifiques.

Celgard est une filiale en propriété exclusive de Polypore International, LP. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.celgard.com.

À propos de Polypore International, LP

Polypore International, LP, une société du groupe Asahi Kasei, est spécialisée dans les membranes microporeuses de haute technologie utilisées dans les véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie et les systèmes d'alimentation de secours, les appareils électroniques grand public portables, les automobiles, les camions, les autobus et les chariots élévateurs. Entreprise mondiale de haute technologie basée à Charlotte, en Caroline du Nord, Polypore International, LP est très réputée sur le marché et possède des sites de production ou des bureaux de vente dans neuf pays et dessert six continents. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.polypore.com.

