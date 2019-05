Celgard inicia una demanda contra Targray International por violación de patente de separadores con revestimiento cerámico utilizados en baterías de litio

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 3 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC ("Celgard"), una subsidiaria de Polypore International, LP, inició una demanda en la Corte Distrital de EE. UU. del Distrito Norte de California contra Targray International of Canada ("Targray"), vendedora de diversos separadores para baterías de litio. Específicamente, Celgard presenta las demandas contra Targray por vender separadores con revestimiento cerámico fabricados por Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. ("Senior") en Shenzhen, China, que infringen su patente.

La demanda alega que Targray ha infringido la patente estadounidense Nro. 6.432.586 de Celgard, emitida para un invento titulado "Separador para batería de litio recargable de alta energía". La patente involucrada en la demanda abarca los separadores con capas de compuesto cerámico para baterías de iones de litio recargables de alta energía. La demanda busca una medida cautelar que impida a Tangray vender separadores para batería con revestimiento cerámico fabricados por Senior u otros que infringen la patente de Celgard, y además procura compensación por daños.

En diciembre de 2018, Celgard presentó dos demandas separadas contra MTI Corporation of California ("MTI"). La primera es una demanda por patente en California por violación de la misma patente estadounidense 6.432.586, que pretende una reparación de MTI por vender separadores de batería con revestimiento cerámico fabricados por Foshan Jinhui Hi-Tech Optoelectronic Material Co., Ltd. en China. La segunda es una demanda por marca registrada en Carolina del Norte, que pretende reparación de MTI por vender separadores para batería con revestimiento cerámico no autorizados y falsificados, con la marca registrada Celgard® y etiquetas de Celgard®. Ambas demandas pretenden una medida cautelar y compensación por daños.

Celgard seguirá tomando las medidas adecuadas para evitar la explotación indebida de su propiedad intelectual, en un esfuerzo continuo por salvaguardar sus activos y a sus clientes.

Acerca de Celgard, LLC

Celgard se especializa en el desarrollo, la fabricación y la comercialización de membranas microporosas de proceso en seco con y sin revestimiento, utilizadas como separadores en baterías de iones de litio, que juegan un rol crucial en el desempeño, la vida útil y la seguridad de las baterías de litio. Los separadores para baterías de Celgard se usan en baterías de litio para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y otras aplicaciones especializadas.

Celgard es una subsidiaria totalmente controlada de Polypore International, LP. Visite www.celgard.com

Acerca de Polypore International, LP

Polypore International, una compañía del Grupo Asahi Kasei, se especializa en membranas microporosas de alta ingeniería, utilizados en vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y sistemas de energía de respaldo para emergencias, autos, camiones, buses y grúas de horquilla. Una compañía global de alta tecnología con sede en Charlotte, Carolina del Norte, Polypore International tiene plantas de fabricación u oficinas de ventas en nueve países, que atienden a seis continentes. Visite www.polypore.com .

