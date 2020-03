- Celgard interpone una nueva demanda contra Senior, el Sr. Xiaomin (Steven) Zhang, Sun Town y Global Venture por apropiación indebida de secretos comerciales, así como una demanda modificada en un caso de infracción de patentes

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 3 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC (Celgard), una filial de Polypore International, LP (Polypore), interpuso una demanda contra los demandados Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Senior-China), Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (US) Research Institute (Senior-California), el Sr. Xiaomin (Steven) Zhang (Dr. Zhang), Sun Town Technology, Inc. (Sun Town), Global Venture Development, LLC, y Global Venture Development, Inc. (conjuntamente, Global Venture) (conjuntamente, los Acusados del WDNC) en el Tribunal del distrito de EE. UU. del distrito oeste de Carolina del Norte (WDNC, por sus siglas en inglés) por apropiación indebida de secretos comerciales, prácticas comerciales desleales y fraudulentas y competencia desleal, conspiración civil, enriquecimiento injustificado y apropiación ilícita. Además, Celgard interpuso una Segunda Demanda Modificada contra los Demandados Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (US) Research Institute (Senior-California), Farasis Energy USA, Inc., Farasis Energy, Inc., Farasis Energy (Gan Zhou), Inc., y Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. (conjuntamente, Farasis), Sun Town Technology, Inc. (Sun Town), Global Venture Development, LLC, y Global Venture Development, Inc. (conjuntamente, Global Venture) (conjuntamente, los Demandados del NDCA) por infracción de patentes, incumplimiento del contrato e incumplimiento del pacto implícito de buena fe y de trato justo en el Tribunal del distrito de EE. UU. del distrito norte de California (NDCA, por sus siglas en inglés).