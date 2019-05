Celgard move ação judicial contra a Targray International por violação da patente de separadores revestidos com cerâmica usados em baterias de lítio

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 3 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Celgard, LLC ("Celgard"), subsidiária da Polypore International, LP, moveu uma ação judicial no Tribunal Federal dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia contra a Targray International do Canadá ("Targray"), fornecedora de vários separadores de bateria para baterias de lítio. Especificamente, a Celgard está processando a Targray por vender separadores revestidos por cerâmica que infringem patente da empresa, fabricados pela Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. ("Senior"), de Shenzhen, China.

A petição inicial alega que a Targray infringiu a Patente No. 6.432.586 da Celgard nos Estados Unidos, emitida para uma invenção intitulada "Separador de Bateria de Lítio Recarregável de Alta Energia". A patente referida na ação cobre separadores de bateria de lítio-íon com camadas de compósito de cerâmica, desenvolvidos primeiramente pela Celgard para baterias de lítio-íon recarregáveis de alta energia. A ação pede uma liminar para impedir a Targray de vender separadores de bateria revestidos com cerâmica fabricados pela Senior ou outras empresas, que infringem a patente da Celgard, além de buscar indenização por danos.

Em dezembro de 2018, a Celgard protocolou duas ações separadas contra a MTI Corporation da Califórnia ("MTI"). A primeira é uma ação de patente movida na Califórnia sob a mesma Patente 6.432.586 dos EUA, que pede tutela jurisdicional para a impedir a MTI de vender separadores de bateria revestidos com cerâmica, que infringem sua patente, fabricados pela Foshan Jinhui Hi-Tech Optoelectronic Material Co., Ltd. na China. A segunda é uma ação relativa à marca comercial, movida na Carolina do Norte, que pede tutela jurisdicional para impedir a MTI de vender separadores de bateria revestidos com cerâmica sem autorização e falsificados, com a marca registrada Celgard® e com rótulo da Celgard®. As duas ações buscam uma liminar e indenização por danos.

A Celgard continuará tomando as medidas necessárias para impedir a exploração injusta de sua propriedade intelectual, em um esforço contínuo para proteger seus ativos e seus clientes.

Sobre a Celgard, LLC

A Celgard é especializada no desenvolvimento, fabricação e comercialização de membranas microporosas revestidas e não revestidas por processo seco, usadas como separadoras de baterias de lítio-íon, que exercem um papel fundamental no desempenho, ciclo de vida e segurança das baterias de lítio. Os separadores de baterias da Celgard são usados em baterias de lítio para veículos de propulsão elétrica, sistemas de armazenamento de energia e outras aplicações especiais.

A Celgard é uma subsidiária inteiramente controlada da Polypore International, LP. Visite www.celgard.com.

Sobre a Polypore International, LP

A Polypore International, empresa do Grupo Asahi Kasei, é especializada em membranas microporosass, criadas por engenharia de ponta, utilizadas em veículos de propulsão elétrica, sistemas de armazenamento de energia, sistemas de reserva de energia para emergências, carros, caminhões, ônibus e empilhadeiras. Empresa global de alta tecnologia, sediada em Charlotte, Carolina do Norte, a Polypore International tem unidades de fabricação e escritórios de venda em nove países, em seis continentes. Visite www.polypore.com .

