Celigo nomme Shane Kent directeur des recettes

Un vétéran de la vente se joint à une équipe de direction expérimentée pour faire passer l'entreprise à la prochaine phase de croissance

SAN MATEO, Californie, 4 juin 2021 /PRNewswire/ -- Celigo , le principal fournisseur de plates-formes d'intégration en tant que service ( iPaaS ) pour les utilisateurs commerciaux et techniques, a annoncé aujourd'hui que Shane Kent a rejoint la société en tant que son premier directeur des recettes (CRO). Après un nouveau trimestre de croissance record grâce à l'acquisition de nouveaux clients, ainsi qu'à une expansion rapide au sein des déploiements de clients existants, Celigo va consolider tous ses efforts de vente mondiaux sous la direction de Kent.

« Shane est le leader commercial générationnel dont Celigo a besoin en cette période de croissance sans précédent », a déclaré Jan Arendtsz, fondateur et PDG de Celigo. « Il a passé plus de 20 ans à mettre en place des équipes commerciales performantes dans des entreprises reconnues pour leur excellence dans la gestion des API d'intégration, comme Talend et OpenLegacy. Shane jouera un rôle central dans la mission de Celigo, qui vise à devenir la principale plate-forme d'automatisation pour les entreprises numériques. »

« Avec mon expérience dans le secteur des iPaaS, j'ai immédiatement reconnu en Celigo une force de rupture qui résout les problèmes majeurs du secteur de manière innovante », a déclaré Shane Kent, CRO, Celigo. « J'ai été impressionné par le dynamisme du marché, la technologie, l'équipe de direction et le soutien massif des investisseurs de Celigo. Ma philosophie est la suivante : "faire le grand saut ou rentrer chez soi" et je pense que Celigo est la prochaine grande chose qui va perturber l'ensemble de l'espace. »

À propos de Celigo

Celigo est la plate-forme d'intégration en tant que service (iPaaS) de nouvelle génération, conçue pour les professionnels de l'informatique et les utilisateurs professionnels, qui permet de connecter et d'automatiser facilement les processus de milliers d'applications. Nommé meilleur logiciel G2 pour 2021, Celigo permet aux utilisateurs de construire, gérer et transférer rapidement des intégrations complexes à l'échelle, nécessitant moins de ressources informatiques et réduisant le coût total de possession. Pour plus d'informations et pour commencer à intégrer gratuitement, visitez le site www.celigo.com. Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, et Facebook.

SOURCE Celigo, Inc