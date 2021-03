Celigo nomme Steve Sutter au poste de directeur financier et Jordan Fladell au poste de vice-président des alliances et de la chaîne, afin de capitaliser sur une forte trajectoire de croissance

Le principal fournisseur de solutions iPaaS recrute des cadres techniques expérimentés pour faciliter la prochaine phase d'expansion, alors que la demande de solutions d'intégration continue d'augmenter

SAN MATEO, Californie, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- Celigo , le principal fournisseur de plate-forme d'intégration en tant que service ( iPaaS ) pour les utilisateurs professionnels et techniques, a annoncé aujourd'hui l'ajout de Steve Sutter en tant que directeur financier et de Jordan Fladell en tant que vice-président des alliances et de la chaîne auprès de son équipe de direction en pleine croissance. Les deux dirigeants arrivent chez Celigo avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la création d'entreprises de logiciels en tant que service (SaaS).

« Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de la présence de Steve et de Jordan dans notre équipe de direction », a déclaré Jan Arendtsz, fondateur et PDG de Celigo. « Au cours de cette période cruciale pour la transformation numérique, des centaines de nouveaux clients et leurs partenaires ont fait appel à Celigo pour automatiser les processus commerciaux dans toute l'entreprise. En tant que leaders reconnus avec plus de 25 ans d'expérience dans la création de plusieurs entreprises à forte croissance, Steve et Jordan sont déjà passés par là. Ils sont les véritables chefs alors que nous continuons à bâtir une équipe de direction expérimentée pour nous aider à répondre à cette demande croissante. »

En tant que directeur financier, Sutter supervise les équipes financières et comptables de la société, ainsi que les initiatives juridiques, opérationnelles, RH et les initiatives stratégiques clés de la société. Avant Celigo, Sutter a occupé pendant sept ans le poste de directeur financier d'Egnyte, une plateforme de services de contenu en mode SaaS, où il a aidé à diriger l'entreprise dès le début grâce à un chiffre d'affaires récurrent de $100 millions de dollars. Sutter a également occupé des postes de directeur financier chez Eye-Fi, Elance et Netfish Technologies.

En tant que vice-président des alliances et de la chaîne, Fladell se concentrera sur le développement d'un programme de partenariat de classe mondiale dans tous les segments et aidera les partenaires à développer leurs activités sur Celigo. Avant Celigo, Fladell était le co-fondateur et le PDG de mLevel , la plateforme d'apprentissage numérique primée, qu'il a suivie jusqu'à son rachat par Axonify. Il a également été directeur général des solutions chez Slalom Consulting à Atlanta, en Géorgie, où il a dirigé la mise en place de leur pratique technologique. Il a également travaillé pour des entreprises telles que Web.com, Definition 6 et Web World.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de Celigo car c'est l'occasion idéale de faire valoir mon expérience dans un secteur en pleine croissance », a déclaré Fladell. « Mon objectif est de mettre en place un programme de partenariat de classe mondiale. Nous nous concentrerons sur les besoins de nos partenaires et aiderons à mettre en relation de grandes entreprises afin que le client final soit servi et soutenu d'une manière inégalée dans le secteur. »

Conçu à la fois pour les professionnels de l'informatique et les utilisateurs professionnels, Celigo permet aux utilisateurs de créer, gérer et transférer rapidement des intégrations complexes à grande échelle, nécessitant moins de ressources informatiques et réduisant le coût total d'acquisition. Nommé meilleur logiciel G2 de l'année 2021, Celigo est connu dans le secteur des solutions iPaaS pour sa facilité d'utilisation, sa solide bibliothèque d'intégrations prédéfinies, ses puissants outils de développement et son évolutivité dans de nombreux secteurs.

En 2020, l'entreprise a lancé une nouvelle interface utilisateur (IU) qui permet aux développeurs et aux utilisateurs professionnels d'accéder à des solutions prédéfinies pour plus d'une douzaine de processus métier et a amélioré la gestion des erreurs grâce à l'IA afin de réduire le temps et les coûts de maintenance.

Avec l'accélération de la transformation numérique due à la pandémie COVID, le besoin d'automatisation via les technologies iPaaS n'a fait qu'augmenter.

« Le monde du numérique a explosé en 2020 et les entreprises ont plus que jamais besoin de connecter des solutions SaaS entre elles pour transformer leur activité », a déclaré Sutter. « La plateforme iPaaS de Celigo est idéalement positionnée pour libérer la puissance de ces applications disparates et aider les entreprises du monde entier à numériser leurs opérations à grande échelle. »

Pour plus d'informations sur Celigo et pour commencer l'intégration gratuitement, visitez le site suivant www.celigo.com.

À propos de Celigo :

Celigo est la plate-forme d'intégration en tant que service (iPaaS) de nouvelle génération, conçue pour les professionnels de l'informatique et les utilisateurs professionnels, qui permet de connecter et d'automatiser facilement les processus de milliers d'applications. Nommé meilleur logiciel G2 de l'année 2021, Celigo permet aux utilisateurs de créer, gérer et transférer rapidement des intégrations complexes à grande l'échelle, nécessitant moins de ressources informatiques et réduisant le coût total d'acquisition. Pour plus d'informations et pour commencer l'intégration gratuitement, rendez-vous sur le site www.celigo.com.

