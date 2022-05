Celigo organise un sommet sur l'informatique transformationnelle afin de préparer les responsables informatiques à leur nouveau rôle dans l'ère post-numérique

Lancement d'une nouvelle suite financière pour permettre l'automatisation FinOps à l'échelle de l'entreprise

SAN MATEO, Californie, 4 mai 2022 /PRNewswire/ -- Celigo , le leader des plates-formes d'intégration en tant que service ( iPaaS ) pour les entreprises de taille moyenne, a annoncé aujourd'hui le premier sommet de l'informatique transformationnelle et la disponibilité d'une nouvelle suite de produits pour aider les responsables opérationnels à générer une croissance fulgurante dans cette ère post-numérique.

« La transformation numérique s'est accélérée de manière exponentielle au cours des dernières années, au point que pratiquement tout le monde a atteint un niveau de base de maturité numérique, a déclaré Mark Simon, vice-président de la stratégie chez Celigo. Pour être compétitif et gagner des parts de marché, il faut désormais des approches nouvelles et des processus automatisés, agiles et capables de pivoter sur la base de nouvelles données et de nouvelles perspectives. »

Alors que le monde post-numérique continue de prendre forme, il est clair qu'il y a eu un changement sismique dans la façon dont les entreprises servent leurs clients et dont leurs employés s'engagent dans la technologie, dans leur travail et entre eux. Les équipes dirigeantes comprennent que l'agilité et l'esprit d'innovation nés de la pandémie font désormais partie intégrante de la culture organisationnelle. Pour répondre à ces nouvelles attentes et exigences, les responsables de la technologie doivent réimaginer leur rôle afin de fournir la technologie nécessaire à ce changement culturel.

Après le sommet sur l'automatisation du commerce électronique post-numérique , qui a connu un grand succès, le sommet sur l'informatique transformationnelle se tiendra virtuellement le 25 mai 2022, de 9 h à 11 h, heure du Pacifique.

Des experts de grandes entreprises telles que PandaDoc et L.N. Curtis partageront les stratégies auxquelles ils ont eu recours pour réussir dans l'ère post-numérique, avec des idées concrètes qui peuvent être utilisées pour stimuler immédiatement le succès opérationnel dans toute organisation.

Les participants peuvent s'attendre à quitter le sommet avec des éléments tangibles qui les aideront à faire passer leur entreprise de l'ordinaire à l'extraordinaire. Ils apprendront à :

Créer un avantage grâce à un leadership technologique

Instaurer une culture de l'automatisation

Gérer une infrastructure technologique dynamique avec rapidité et à grande échelle

Établir une feuille de route technologique et de mise en œuvre

« Afin de fournir à la main-d'œuvre numériquement native les données et les informations dont elle a besoin pour éclairer ses décisions d'affaires, l'innovation technologique ne peut plus être contenue dans l'informatique, a poursuivi Mark Simon. Les leaders de la technologie doivent adopter une approche qui permet l'agilité et l'innovation maison au sein des équipes commerciales sans risquer la résilience de l'entreprise, l'évolutivité et la sécurité des données. »

La gestion des opérations financières est l'un des principaux défis auxquels sont confrontés aujourd'hui les leaders de la technologie. Pour relever ce défi, Celigo lance également une nouvelle suite de produits FinOps pour automatiser l'ensemble des opérations financières de l'entreprise.

FinOps Automation Edition

Un package complet qui permet aux entreprises d'automatiser l'ensemble de leurs opérations financières/FinOps :

Gestion de l'intégration critique du CRM à l'ERP

l'intégration critique du CRM à l'ERP Gestion efficace des processus des comptes créditeurs

Rationalisation des opérations relatives aux comptes débiteurs

Amélioration de la productivité de la comptabilité en rationalisant le processus de paiement et de rapprochement.

Accès facile à des rapports précis et en temps réel.

Réservez votre place pour le sommet de l'informatique transformationnelle dès aujourd'hui et suivez la conversation sur LinkedIn et Twitter en utilisant #ITSummit.

À propos de Celigo

Celigo est la première plate-forme d'intégration en tant que service ( iPaaS ) pour les entreprises de taille moyenne. Nommé meilleur logiciel pour 2021 par G2 , Celigo permet une croissance fulgurante, une gestion contrôlée des coûts et une expérience client de qualité supérieure en garantissant que chaque processus -- à tous les niveaux de l'organisation -- peut être automatisé de la manière la plus optimale. Pour plus d'informations, consultez le site www.celigo.com. Suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook .

