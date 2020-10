Cellares accueille le centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson dans son programme de partenariat pour un accès rapide

- Cellares s'est donné pour mission d'accélérer l'accès aux thérapies cellulaires vitales

- Dans le cadre de cette collaboration, Fred Hutch apportera sa contribution et partagera son expertise pour soutenir le développement de la plateforme de fabrication innovante de Cellares

SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Cellares Corporation, une société de biotechnologie qui se concentre sur la révolution de la fabrication de thérapies cellulaires, a annoncé que le centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson était la première organisation à rejoindre son programme de partenariat pour un accès rapide (EAPP, Early Access Partnership Program). Cellares s'efforce de rendre la thérapie cellulaire plus largement disponible et abordable en fournissant aux scientifiques précliniques et cliniques ainsi qu'aux entités commerciales la Cell Shuttle, une solution de fabrication évolutive et entièrement automatisée.

« Malgré les avantages démontrés des thérapies cellulaires actuellement approuvées pour le traitement de multiples cancers, l'accès à ces traitements de pointe est limité par des goulots d'étranglement au niveau de la fabrication », a déclaré Fabian Gerlinghaus, co-fondateur et directeur général de Cellares. « Fred Hutch est un pionnier dans la recherche et le développement de thérapies cellulaires pour le traitement du cancer et d'autres maladies mortelles. En tant que tel, il s'agit un partenaire idéal pour aider à valider notre plateforme révolutionnaire et s'assurer qu'elle surmonte les défis de la fabrication de thérapies cellulaires au profit des patients du monde entier. »

Dans le cadre de l'EAPP de Cellares, Fred Hutch fournira à l'entreprise des informations précieuses sur les principaux processus de fabrication des thérapies à base de cellules T de récepteurs d'antigènes chimériques (CAR-T), de cellules tueuses naturelles (NK) et de cellules souches hématopoïétiques (HSC), entre autres applications pertinentes. Le centre participera également à des études sur les utilisateurs, informera sur les spécifications du système et fournira un retour sur la plateforme propriétaire de Cellares pour aider à garantir l'adéquation entre le produit et le marché.

« L'innovation dans le domaine des soins du cancer a été incroyable au cours de la dernière décennie avec l'émergence des thérapies cellulaires, mais le processus de création de ces thérapies vitales est coûteux et laborieux », a déclaré James Adams, directeur administratif principal du programme des produits thérapeutiques chez Fred Hutch. « Nous collaborons avec Cellares pour explorer les moyens par lesquels Cell Shuttle pourrait résoudre ces problèmes. »

Cellares est dirigée par une équipe de fondateurs qui ont une solide expérience dans l'invention et la mise au point de technologies de biotransformation sur mesure à partir de zéro, ainsi que dans la création d'entreprises prospères autour de ces technologies. L'équipe fondatrice de Cellares est composée d'anciens hauts dirigeants de Synthego, une société d'ingénierie génomique de premier plan basée sur le CRISPR :

Fabian Gerlinghaus, co-fondateur et directeur général

Omar Kurdi , co-fondateur et président

, co-fondateur et président Alex Pesch , co-fondateur et directeur de la technologie

Cellares a réuni un comité consultatif de classe mondiale composé d'experts de premier plan dans le domaine de la thérapie cellulaire, dont les idées ont été inestimables pour guider le développement futur de Cell Shuttle. Parmi les conseillers scientifiques actuels, on compte :

Carl June , directeur du Centre d'immunothérapie cellulaire de la Perelman School of Medicine, est reconnu dans le domaine de l'oncologie pour ses travaux novateurs dans le développement et la commercialisation des thérapies à base de cellules T, notamment sa collaboration avec Novartis AG sur la première thérapie CAR-T approuvée par la FDA, Kymriah ® (tisagenlecleucel).

, directeur du Centre d'immunothérapie cellulaire de la Perelman School of Medicine, est reconnu dans le domaine de l'oncologie pour ses travaux novateurs dans le développement et la commercialisation des thérapies à base de cellules T, notamment sa collaboration avec Novartis AG sur la première thérapie CAR-T approuvée par la FDA, Kymriah (tisagenlecleucel). Megan Suhoski Davis , docteur, expert en fabrication de thérapie cellulaire et directeur du laboratoire de développement de produits du Centre d'immunothérapies cellulaires de l'université de Pennsylvanie.

, docteur, expert en fabrication de thérapie cellulaire et directeur du laboratoire de développement de produits du Centre d'immunothérapies cellulaires de l'université de Pennsylvanie. Timothy Moore , M.S., pionnier de l'industrie responsable du développement des procédés, de la fabrication, de la qualité et de la chaîne d'approvisionnement chez Kite Pharma pour le lancement de Yescarta ® (axicabtagene ciloleucel), la deuxième thérapie cellulaire CAR-T approuvée par la FDA, et président et directeur général de PACT Pharma.

, M.S., pionnier de l'industrie responsable du développement des procédés, de la fabrication, de la qualité et de la chaîne d'approvisionnement chez Kite Pharma pour le lancement de Yescarta (axicabtagene ciloleucel), la deuxième thérapie cellulaire CAR-T approuvée par la FDA, et président et directeur général de PACT Pharma. Bruce Cozadd , vétéran de l'industrie, qui possède de vastes connaissances sur les traitements des hémopathies malignes, et co-fondateur, président et directeur général de Jazz Pharmaceuticals.

Cellares a levé 18 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A en août 2019 pour construire sa technologie de fabrication de thérapie cellulaire évolutive avec le soutien d'investisseurs de premier plan, menés par Eclipse Ventures, avec la participation de 8VC et EcoR1 Capital.

« Nous sommes inspirés par l'équipe de Cellares et sa mission qui consiste à améliorer la rapidité et l'efficacité avec lesquelles les thérapies cellulaires sont développées et fabriquées à l'échelle pour s'assurer qu'elles parviennent aux patients qui en ont le plus besoin », a déclaré Justin Butler, partenaire chez Eclipse Ventures. « Avec sa solution technologique révolutionnaire, son équipe de direction expérimentée et sa vision pour bouleverser les méthodes conventionnelles, Cellares a le potentiel pour avoir un impact indélébile sur l'avenir de la fabrication de thérapies cellulaires. »

À propos de Cell Shuttle

Cell Shuttle est une solution de fabrication automatisée et fermée de bout en bout, flexible et évolutive, qui permet aux clients d'exécuter les processus exacts spécifiés pour leur thérapie cellulaire. Par rapport aux méthodes de fabrication de thérapie cellulaire actuellement disponibles, cette plateforme de nouvelle génération permet de réduire par trois le taux d'échec des processus et est capable de produire en parallèle plus de 10 doses pour les patients, ce qui augmente d'un ordre de grandeur l'extensibilité de la fabrication. Cela permettra de réduire le coût de fabrication par patient jusqu'à 70 % pour la plupart des procédés.

À propos de Cellares Corporation

Cellares crée l'avenir de la fabrication de thérapies cellulaires et accélère l'accès aux thérapies cellulaires qui sauvent des vies. L'entreprise développe une solution unique pour surmonter les limitations liées à la fabrication afin que les thérapies cellulaires soient plus abordables et largement disponibles pour les patients qui en ont besoin. Grâce à la plate-forme exclusive de Cellares (The Cell Shuttle), les entreprises biopharmaceutiques, les centres de recherche universitaires et les CDMO n'auront plus à faire de compromis en choisissant soit une plate-forme de fabrication semi-automatisée mais manquant de souplesse dans le flux de travail, soit une plate-forme qui permet la personnalisation mais pas l'automatisation de bout en bout nécessaire pour fabriquer à l'échelle. Le siège de la société est situé à South San Francisco, en Californie. Pour plus d'informations, visitez le site www.cellares.com.

NOTE DE LA RÉDACTION : Kymriah et Yescarta sont des marques déposées de Novartis Pharmaceuticals Corporation et de Kite Pharma Inc., respectivement.

