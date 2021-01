Cellares ajoute PACT Pharma à son programme de partenariat d'accès rapide

« PACT Pharma est un des principaux développeurs de médicaments personnalisés de pointe. Nous sommes honorés de la confiance que PACT Pharma accorde à l'équipe et à la technologie de Cellares pour créer une voie vers une fabrication à l'échelle commerciale, conçue pour être robuste et rentable », a déclaré Fabian Gerlinghaus, co-fondateur et directeur général de Cellares. « Nous sommes impatients de travailler ensemble pour nous assurer que nous créons une plate-forme de fabrication qui répond aux besoins de l'industrie en général et de PACT Pharma en particulier. »

Dans le cadre de l'EAPP de Cellares, PACT Pharma fournira à la société un aperçu des flux de fabrication de néo-TCR autologue et participera à des études sur les utilisateurs. PACT Pharma fournira également un retour d'information sur le matériel et les logiciels de Cell Shuttle afin d'informer les besoins des utilisateurs et de contribuer aux exigences des produits et aux spécifications du système.

« Actuellement, il n'existe pas de solution qui s'adapte aux besoins des fabricants de thérapie cellulaire à chaque phase du processus de développement et de commercialisation », a déclaré Tim Moore, président et directeur de l'exploitation de PACT Pharma. « PACT Pharma est enthousiaste à l'idée de travailler avec Cellares et de contribuer à l'avenir de la fabrication des thérapies cellulaires. La plate-forme de thérapie cellulaire nouvelle génération de Cellares est conçue pour permettre la fabrication en circuit fermé, automatisée et évolutive de thérapies cellulaires comme nos thérapies cellulaires néo-TCR-T autologue. Nous avons saisi l'opportunité d'intervenir sur la plate-forme de fabrication de Cellares alors qu'elle est encore en développement, permettant ainsi à PACT de potentiellement ouvrir un nouvel avenir pour la fabrication de thérapies cellulaires. »

À propos de The Cell Shuttle

The Cell Shuttle est une solution de fabrication automatisée et fermée de bout en bout, flexible et évolutive, qui permet aux clients d'exécuter les processus exacts spécifiés pour leur thérapie cellulaire. Par rapport aux méthodes de fabrication de thérapie cellulaire actuellement disponibles, cette plate-forme nouvelle génération permet de réduire par trois le taux d'échec des processus et est capable de produire en parallèle plus de 10 doses pour les patients, ce qui augmente d'un ordre de grandeur l'extensibilité de la fabrication. Cela permettra de réduire le coût de fabrication par patient jusqu'à 70 % pour la plupart des procédés.

À propos de Cellares Corporation

Cellares crée l'avenir de la fabrication de thérapies cellulaires et accélère l'accès aux thérapies cellulaires qui sauvent des vies. L'entreprise développe une solution unique en son genre pour surmonter les limites associées à la fabrication de thérapies cellulaires plus abordables et largement accessibles aux patients qui en ont besoin. Grâce à la plate-forme exclusive de Cellares (The Cell Shuttle), les entreprises biopharmaceutiques, les centres de recherche universitaires et les CDMO n'auront plus à faire de compromis en choisissant soit une plate-forme de fabrication semi-automatisée mais manquant de souplesse dans le flux de travail, soit une plate-forme qui permet la personnalisation mais pas l'automatisation de bout en bout nécessaire pour fabriquer à l'échelle. Le siège de la société est situé à South San Francisco, en Californie. Pour plus d'informations, visitez le site www.cellares.com.

À propos de PACT Pharma

PACT Pharma est une société biopharmaceutique en phase clinique qui est à l'avant-garde des thérapies de précision non virales, individualisées, basées sur le génome et les cellules T spécifiques aux tumeurs, pour le traitement des patients atteints de cancers solides. PACT Pharma recrute actuellement des patients pour son premier essai clinique de phase 1 chez l'homme.

Le cancer de chaque personne se présente avec une signature de mutations privée. PACT Pharma identifie ces cibles de mutation cancéreuse (néoantigènes) pour chaque personne, vérifie et capture biochimiquement les cellules T de leur sang, et utilise ses technologies exclusives d'ingénierie génomique de précision (non virales) de pointe pour fabriquer un produit de thérapie cellulaire immunitaire personnalisé pour chaque personne atteinte d'un cancer.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.pactpharma.com.

