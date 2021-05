Cellares lève 82 millions de dollars pour surmonter les principaux obstacles à la fabrication de traitements cellulaires

Cette dernière injection de fonds permettra à Cellares d'accélérer le développement du Cell Shuttle, son usine évolutive tout-en-un. Le Cell Shuttle automatise de bout en bout la création de traitements cellulaires hautement individualisés, un processus qui demande beaucoup de temps et de travail. Parmi ces traitements figurent les thérapies par cellules CAR-T actuellement utilisées dans le traitement des cancers du sang, qui modifient et multiplient les cellules du système immunitaire du patient pour qu'elles attaquent les cellules cancéreuses. La plateforme unique de Cellares facilite la transition entre le développement préclinique et l'environnement clinique, ce qui permet, comparativement aux méthodes de fabrication traditionnelles, d'économiser des années de travail et de passer en phase commerciale avec rapidité et efficacité.

« Il y a aujourd'hui plus de 450 000 patients qui pourraient bénéficier des traitements par cellules CAR-T et ce nombre devrait atteindre la barre des millions d'ici quelques années.1 Pourtant, moins de 1 % de ces patients peuvent accéder à ces traitements, en raison de l'absence de technologies évolutives de fabrication de cellules, a déclaré Fabian Gerlinghaus, cofondateur et PDG de Cellares. Cette dernière ronde de financement témoigne du travail réalisé par Cellares pour offrir la solution automatisée à haut débit qui fournit la flexibilité et les options de personnalisation nécessaires pour surmonter les principaux obstacles à la fabrication de traitements cellulaires aujourd'hui. »

Le Cell Shuttle est une solution modulaire et automatisée regroupant du matériel, des logiciels, de la robotique et des produits consommables, qui est capable de produire 10 doses pour patients simultanément. Il s'agit de la première et seule plateforme qui améliore d'un ordre de grandeur le débit des instruments, ce qui permet aux entreprises biopharmaceutiques de répondre à la demande des patients à l'échelle commerciale. En outre, les capacités automatisées à haut débit du Cell Shuttle permettent de réduire les coûts jusqu'à 75 %, de réduire les délais entre l'aphérèse et la livraison des produits et d'accélérer le délai de commercialisation de 1 à 2 ans grâce à une approche de plateforme unique.

« Alors que les traitements cellulaires contre les cancers du sang enregistrent des avancées scientifiques spectaculaires à un rythme effréné, le déploiement de ces thérapies vitales fait face à des goulots d'étranglement importants liés aux processus de fabrication manuels. La plateforme Cell Shuttle de Cellares est une solution très attendue qui permet aux développeurs de médicaments d'accroître leurs capacités, afin de répondre à la demande croissante de thérapies cellulaires chez les patients », a expliqué le Dr Carl June, un pionnier de renommée mondiale dans le domaine du traitement des cellules cancéreuses, récent lauréat d'un prix Sanford Lorraine Cross pour son travail novateur dans le développement des traitements par cellules CAR-T, membre du conseil consultatif de Cellares, et directeur et professeur d'immunothérapie au Centre d'immunothérapie cellulaire de l'Université de Pennsylvanie.

« Des centaines de traitements cellulaires sont déjà en cours de développement dans le monde entier et il existe une grande demande non comblée de processus de fabrication solides et automatisés, a ajouté Victor E. Tong, associé à Decheng Capital. Cellares a pris les devants dans ce domaine et l'équipe de Decheng a hâte d'aider la société à se développer pour répondre à cette demande. »

Cellares crée l'avenir de la fabrication de thérapies cellulaires et accélère l'accès aux thérapies cellulaires qui sauvent des vies. L'entreprise développe une solution unique en son genre qui vise à surmonter les limites associées à la fabrication de thérapies cellulaires, afin de rendre celles-ci plus abordables et largement accessibles aux patients qui en ont besoin. Grâce à la plate-forme exclusive de Cellares (The Cell Shuttle), les entreprises biopharmaceutiques, les centres de recherche universitaires et les CDMO n'auront plus à faire de compromis en choisissant soit une plate-forme de fabrication semi-automatisée mais manquant de souplesse dans le flux de travail, soit une plate-forme qui permet la personnalisation mais pas l'automatisation de bout en bout nécessaire pour fabriquer à l'échelle. PACT Pharma et le Fred Hutchinson Cancer Research Center ont rejoint le programme de partenariat Early Access (accès précoce) de Cellares, en vue de participer à des études d'utilisateurs, de partager des informations relatives aux spécifications du système et de fournir des commentaires sur le Cell Shuttle, afin d'assurer l'hamornisation entre le produit et le marché. Le siège de la société est situé à South San Francisco, en Californie. Pour plus d'informations, visitez le site www.cellares.com.

