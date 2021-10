Cellebrite adquirirá Digital Clues, lo que fortalecerá su posición líder en el mercado como proveedor de plataformas de inteligencia digital integrales para la investigación

El inicio de una investigación es imperioso, y la información se debe recolectar lo antes posible. Las soluciones de inteligencia de código abierto de Digital Clues permiten que arranquen los esfuerzos de inteligencia e investigación de los cuerpos de seguridad cuando no hay objetivos y muy pocas pistas, lo que ayuda a los clientes a recolectar y conectar datos de muchas fuentes dinámicas como la web superficial, la web oculta y la "dark web".

Con sede en Israel, Digital Clues cuenta con un equipo de más de 20 personas, con un sólido grupo de especialistas en Investigación y desarrollo y un equipo de liderazgo con décadas de experiencia en inteligencia, big data y seguridad para agencias y empresas de seguridad pública. La tecnología de Digital Clues está disponible como oferta SaaS y como software en las instalaciones. Sus soluciones permiten la recolección de grandes cantidades de datos de diversas fuentes, aprovechando la inteligencia artificial para obtener valiosos conocimientos sobre personas o entidades sospechosas, a la vez que enriquecen otras pruebas digitales con información valiosa de fuentes públicas.

Yossi Carmil, director ejecutivo de Cellebrite, expresó: "Nos complace anunciar esta adquisición, un paso importante para cumplir con nuestra misión de construir una plataforma líder de inteligencia digital integral para la investigación. Las capacidades de inteligencia de código abierto proporcionan a las agencias de los cuerpos de seguridad herramientas fundamentales para capitalizar esas primeras horas cruciales de una investigación. El equipo de Digital Clues ha desarrollado una sólida reputación en este sector y esperamos darle la bienvenida a la familia Cellebrite".

Yossi Ofek, director ejecutivo y presidente de Digital Clues, aporta más de 20 años de experiencia en seguridad interior y dirigirá los esfuerzos del negocio de inteligencia de código abierto en Cellebrite. Ofek comentó: "La demanda de soluciones de inteligencia de código abierto basadas en la nube y en las instalaciones está impulsada por la creciente necesidad de sistemas automatizados para ayudar a las agencias de seguridad pública a analizar la oleada de información alojada en la Web. Compartimos el compromiso de Cellebrite de agilizar la justicia y nos entusiasma combinar las capacidades de Digital Clues con la plataforma de inteligencia digital integral de Cellebrite líder a nivel mundial".

Se espera que la transacción se cierre durante el cuarto trimestre de 2021, sujeta a las condiciones habituales de cierre.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es permitir a sus clientes proteger y salvar vidas, agilizar la justicia y preservar la privacidad en las comunidades de todo el mundo. Cellebrite, líder global en soluciones de inteligencia digital para los sectores público y privado, permite a las organizaciones dominar las complejidades de las investigaciones digitales autorizadas por ley al optimizar los procesos de inteligencia. Con la confianza de miles de instituciones y empresas líderes en más de 140 países, la plataforma y las soluciones de inteligencia digital de Cellebrite transforman la manera en que los clientes recopilan, revisan, analizan y gestionan los datos en investigaciones autorizadas por ley. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com y https://investors.cellebrite.com.

Advertencia sobre declaraciones prospectivas

Este documento incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las cláusulas de seguridad de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las proyecciones a futuro se pueden identificar por el uso de palabras como "pronosticar," "pretender", "buscar", "apuntar", "prever", "creer" "podría", "continuar", "esperar", "estimar", "puede", "planificar", "previsión", "futuro", "proyectar" y otras expresiones similares que predicen, proyectan o indican eventos o tendencias futuros o que no constituyen declaraciones de casos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen información financiera estimada. Dichas declaraciones prospectivas en relación con los ingresos, las ganancias, el rendimiento, las estrategias, las perspectivas y otros aspectos de la actividad comercial de Cellebrite se basan en las expectativas actuales, que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Una serie de factores podría hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros: la capacidad de Cellebrite de desarrollar soluciones tecnológicamente avanzadas e integrarse con éxito a las soluciones de software utilizadas por los clientes; la aceptación de soluciones por parte de los clientes; errores, fallas, defectos o problemas en las soluciones; la incapacidad de mantener la productividad del personal de ventas y marketing o de contratar, integrar y retener el personal adicional de ventas y marketing; el impacto de la pandemia global de la COVID-19; el impacto de la competencia en los precios y en la participación de mercado de Cellebrite; resultados subóptimos de los productos debido al uso indebido por parte de los clientes; la incapacidad de Cellebrite para mantener y mejorar su reputación y su marca; la inexactitud de las estimaciones de las oportunidades de mercado de Cellebrite y las previsiones de crecimiento del mercado; cambios en los modelos de empaquetado y licencias que afectan de manera negativa la capacidad de atraer o retener clientes; la incapacidad de gestionar con eficacia el crecimiento futuro; la incapacidad de introducir nuevas soluciones y complementos; problemas relacionados con el uso de la inteligencia artificial, que causen daño a la reputación o responsabilidades legales; la necesidad de capital adicional para apoyar el crecimiento del negocio de Cellebrite; la incapacidad de mantener la seguridad de las operaciones y la integridad de las soluciones de software; los efectos de los ciclos presupuestarios y las asignaciones gubernamentales, la terminación anticipada, las auditorías, investigaciones, sanciones y multas; la disminución de los presupuestos gubernamentales, cambios en las prioridades presupuestarias o de gastos, o retrasos en la adjudicación de contratos; la incapacidad de obtener, mantener, proteger y hacer cumplir la propiedad intelectual de Cellebrite adecuadamente o la violación de los derechos de propiedad intelectual de terceros; percepciones o decisiones judiciales o reglamentarias que indiquen que las soluciones de Cellebrite infringen los derechos de privacidad; el uso de soluciones por parte de los clientes de una manera que sea o se perciba como incompatible con los derechos humanos; el incumplimiento de las leyes relativas a la privacidad, protección y seguridad de los datos, protección de la tecnología, sanciones, controles de las exportaciones y otros asuntos; y otros factores, riesgos e incertidumbres detallados en las secciones tituladas "Factores de riesgo" (Risk Factors) y "Nota de advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas" (Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements) en la declaración de representación/el folleto final relacionado con la combinación de negocios de Cellebrite consumada y presentado ante la SEC el 5 de agosto de 2021 y en otros documentos presentados por Cellebrite ante la SEC, que están disponibles de forma gratuita en www.sec.gov. Le recomendamos abstenerse de depositar excesiva confianza en las declaraciones prospectivas, cuya validez se limita a la fecha de su publicación en este comunicado u otros. Cellebrite no asume ninguna obligación de actualizar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de información nueva, desarrollos futuros o de otro tipo, en caso de que las circunstancias cambien, salvo que lo exijan las leyes de valores y otras leyes vigentes.

Medios

Adam Jaffe

vicepresidente de Global Communications

+1 973 206 7643

[email protected] – o –

[email protected]

Inversionistas

Anat Earon-Heilborn

vicepresidenta de Relaciones con Inversionistas

+972 73 394 8440

[email protected]

