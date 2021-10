Cellebrite amplía la plataforma de inteligencia digital líder en la industria con el lanzamiento del sistema de gestión de evidencia digital investigativa basado en software como servicio (SaaS)

PETAH TIKVA, Israel, 26 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT), un líder global en soluciones de inteligencia Digital (ID) para los sectores público y privado, anunció hoy el lanzamiento de una nueva versión de Cellebrite Guardian, al momento el sistema de gestión de evidencia digital de investigación (SGED) basado en la nube más completo de la industria, diseñado para transformar la gestión de la evidencia y el flujo de trabajo a lo largo de todo el proceso de investigación. Guardian es la oferta más reciente en la plataforma de inteligencia digital (ID) de investigación de extremo a extremo de Cellebrite, en la que confían agencias de todo el mundo para transformar sus investigaciones a fin de que sean más inteligentes, rápidas y eficientes.

Guardian ofrece capacidades únicas e innovadoras que ayudarán a las agencias a abordar sus desafíos de investigación con "macrodatos" y grupos de trabajo aislados. Esto se logra vinculando múltiples partes del flujo de trabajo de investigación: capacidades inigualables de gestión, almacenamiento, intercambio, informes y revisión de evidencia, integradas en un sistema simple, seguro y escalable para llegar más rápido a los hechos relevantes del caso.

"La gestión de evidencia digital es fundamental para las agencias de seguridad pública de todo el mundo, ya que estas siguen enfocándose en implementar estrategias para gestionar la evidencia digital y proteger la privacidad como parte de las investigaciones", afirmó Alison Brooks, vicepresidenta de prácticas de seguridad pública mundiales y domésticas de IDC "Las agencias siguen confiando cada vez más en encontrar la evidencia digital relevante en enormes volúmenes de datos para mantener al público a salvo. Debido a esto, estamos viendo un uso cada vez mayor de soluciones de gestión de evidencia digital de investigación, así como plataformas de cómputo en la nube en seguridad pública para transformar las investigaciones con agilidad, escalabilidad y velocidad".

Aceleración del tiempo de resolución de casos

Un SGED de investigación basado en la nube ofrece a las agencias una alternativa más eficiente y rentable que los procesos manuales o que un sistema local al eliminar el riesgo y reducir el costo de los gastos de almacenamiento, hardware y mantenimiento del sistema. Al aprovechar el entorno AWS GovCloud altamente seguro, Guardian también ofrece otros beneficios de seguridad. Aprovechando los beneficios de operar en la nube de AWS, Guardian acelera el tiempo que una agencia se toma para resolver un caso y facilita la colaboración entre las diferentes partes involucradas en el proceso de investigación digital.

Eliminación de procesos manuales

En muchas agencias, la gestión de la evidencia digital sigue siendo un proceso manual y complicado que involucra memorias USB, DVD o CD-ROM y dispositivos de hardware inadecuados para revisar y compartir archivos grandes rápidamente.

Cellebrite Guardian elimina los procesos manuales al trasladar el proceso de gestión de evidencia digital a un entorno en la nube. Este enfoque:

Reduce significativamente el riesgo de evidencias manipuladas de forma incorrecta o perdidas , un aspecto fundamental para fomentar la confianza del público en la aplicación de la ley

, un aspecto fundamental para fomentar la confianza del público en la aplicación de la ley Proporciona visualización de acceso al instante, y en el navegador, de los informes UFDR (archivos creados por el Analizador Físico UFED), sin importar la velocidad del dispositivo o de la descarga, lo que acelera el proceso de revisión y reduce los costos de hardware

y en el navegador, de los informes UFDR (archivos creados por el Analizador Físico UFED), sin importar la velocidad del dispositivo o de la descarga, lo que acelera el proceso de revisión y reduce los costos de hardware Crea un repositorio maestro unificado para todos los registros de evidencia digital y física, lo que reduce los altos costos de almacenamiento en las instalaciones y alivia la presión sobre los presupuestos de los departamentos

para todos los registros de evidencia digital y física, lo que reduce los altos costos de almacenamiento en las instalaciones y alivia la presión sobre los presupuestos de los departamentos Permite la colaboración en tiempo real entre inspectores, analistas, investigadores y fiscales

entre inspectores, analistas, investigadores y fiscales Garantiza el cumplimiento de las regulaciones de gestión de datos y crea registros de auditoría que proporcionan visibilidad y transparencia en toda la cadena de custodia

"En la actualidad, las agencias buscan toda ventaja que puedan obtener desde el comienzo de una investigación", comentó Ronnen Armon, director de Productos y Tecnología de Cellebrite. "En Cellebrite, nuestro enfoque es ayudar a las agencias a transformar sus investigaciones para que sean más inteligentes, rápidas y eficientes. Esta versión de Cellebrite Guardian ofrece una solución integral y rentable para ayudarlas a almacenar, compartir y revisar la evidencia digital y física, que es uno de los mayores desafíos que enfrentan en la actualidad".

Se espera que esta versión de Cellebrite Guardian esté disponible a nivel general para el cuarto trimestre de 2021. Para obtener más información, siga este enlace .

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es permitir a sus clientes proteger y salvar vidas, agilizar la justicia y preservar la privacidad en las comunidades de todo el mundo. Somos un líder global en soluciones de inteligencia digital para los sectores público y privado, empoderando organizaciones para que dominen las complejidades de las investigaciones digitales ordenadas legalmente al simplificar los procesos de inteligencia. Con la confianza de miles de agencias y empresas líderes de todo el mundo, la plataforma y las soluciones de inteligencia digital de Cellebrite transforman la manera en que los clientes recopilan, revisan, analizan y gestionan los datos en investigaciones autorizadas por ley. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com y https://investors.cellebrite.com .

